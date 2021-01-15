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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

تردد قناة cbc سفرة الجديد 2021 على نايل سات

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:06 م
cbc سفرة
cbc سفرة
هبه محمد
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تردد قناة cbc سفرة الجديد 2021 على نايل سات، ترتفع محركات البحث على الإنترنت من قبل السيدات على "جوجل"، وقامت الشركة المالكة لشبكة قنوات cbc بتغير تردد cbc سفرة على القمر الصناعي نايل سات، حتى يتمكن جميع مشاهدي ومحبي القناة من التمتع بمشاهدة برامج الطبخ على قناة cbc سفرة الجديد 2021 طوال اليوم.

تردد قناة cbc سفرة

وكان سبب تغير تردد cbc سفرة على القمر الصناعي نايل سات، لتقديم أفضل خدمة للمشاهدين بدون أي تقطيع في الإرسال، أو التشويش، أو جودة سيئة في الألوان أو الصوت أو الصورة، وحتى تعمل على تطوير بث قناة cbc سفرة الجديد 2021، والتي تعدى عدد مشاهداتها الملايين من التابعين والمشاهدين في الوطن العربي، وفي العالم كلة، لما بيثة القناة من أروع البرامج.

لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريرة اليوم الجمعة 15-1-2021 كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص تردد قناة cbc سفرة الجديد 2021 على نايل سات، نظرًا لإهتمام المشاهد في عملية البحث عن كافة قنوات cbc.

تردد قناة cbc سفرة الجديد 2021 على نايل سات

تستمر عمليات البحث على محركات " جوجل " عن تردد قناة cbc سفرة الجديد 2021 على نايل سات، وخصوصًا من قبل السيدات لاهتمامهم بالمطبخ وبرامج الطبخ، لأن قناة cbc تقدم أفضل البرامج التي تخص السيدات من جميع النواحي، لذلك نعرض لكم تردد قناة cbc سفرة الجديد 2021 على نايل سات.

1 - اسم القمر الصناعي: نايل سات.

2 - اسم القناة: قناة cbc سفرة.

3 - التردد الجديد: 11785.

4 - اتجاه الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

5 - معامل الترميز: 27500.

6 - معدل تصحيح الخطأ: 56.

7 - جودة قناة cbc سفرة: HD عالية الجودة.

قم بادخال كل هذه البيانات على نظام البحث عن قنوات جديدة موجودة على جهاز الاستقبال الرقمي الخاص بك، وسوف تحصل على القناة بكل سهولة وبدون تعب في البحث عن باقي الترددات الأخرى.

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