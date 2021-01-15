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منوعات

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:52 م
جريدة الدستور
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ارتفعت معدلات البحث في الوقت الحالي عن تردد قناة الحياة مسلسلات 2021 على المحركات العالمية للإنترنت وخاصة جوجل، حيث يرغب المتابعين ومحبي الدراما المصرية في ضبط أجهزتهم وشاشات التلفاز على تردد قناة الحياة مسلسلات 2021، وخاصة اليوم الجمعة والذي يعد أجازة أسبوعية في جميع ربوع مصر.

حيث تم تأسيس قناة الحياة عام 2008، على أيدي مجموعة من رجال الأعمال المصريين، وتعد القناة دائما في المرتبة الأولى من نسب المشاهدة، لما تقدمه من محتوى متميز من الدراما والبرامج المختلفة التي تهتم بها الاسرة المصرية.

وتوفر الدستور لقرائها تردد قناة الحياة مسلسلات 2021 من خلال السطور التالية.

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021

القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 12206
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.

طريقة ضبط تردد قناة الحياة مسلسلات 2021

تنشر الدستور تردد قناة الحياة مسلسلات 2021، على النايل سات، ولديكم الخطوات التى عن طريقها يمكن للمشاهد تنزيل المحطة عبر القمر الصناعي النايل سات، وهي

- يدخل المشاهد الذي يريد تنزيل القناة عبر النايل سات، على ما يعرف باسم "menu" أو القائمة، ويختار الإعدادات الموجودة في جهاز الريسيفر.

- ثم يختار المواطن القمر الصناعي نايل سات، ويبحث المشاهد عن تردد القناة وهو 12206، ويكون معدل الاستقطاب في الرسيفر رأسي، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.

- يقوم المشاهد بالضغط على "بحث"، حتى يتمكن جهاز الرسيفر من الوصول إلى المحطة، ثم يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل قناة الحياة مسلسلات 2021، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد القناة وفقًا للتردد الجديد لعام 2021.

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وتعد قناة الحياة مسلسلات من افضل الشبكات الموجودة على الساحة الإعلامية لما تقدمه من محتوى مفضل بالنسبة للجمهور، حيث أنها واحدة من اهم القنوات التى تقوم بعرض المسلسلات للفنانين المصريين، وأيضا مسلسلات الفنانين العرب، والتى تحظى بعدد كبير من المشاهدات في مصر والوطن العربى.

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