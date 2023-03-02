الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك على نايل سات وعرب سات

ناشيونال جيوجرافيك
ناشيونال جيوجرافيك

يتساءل المشاهدون عن تردد  قناة ناشيونال جيوجرافيك والتي تعتبر أحد القنوات المميزة التي يوجد لها جمهور كبير في مصر وباقي الوطن العربي، حيث تهتم القناة تهتم بالجانب الثقافي المتنوع فتقدم برامج ثقافية  والوثائقي متنوعة عن الكوارث الجوية وأسباب حدوثها، فضلًا عن مقاطع مصورة نادرة لحياة الحيوانات المفترسة، وكذلك الحيوانات البحرية، وعن جرائم القتل والمخدرات.

 

محتوى قناة ناشيونال جيوجرافيك

ومحتوى قناة ناشيونال جيوجرافيك التابعة لتلفزيون أبو ظبي  يميل إلى الاثارة والتشويق والمتعة مما جعل ملايين الأشخاص يبحثون عن ترددها الجديد لعام 2023 وذلك وفقاً لتغييره لعرضها في تردد جديد والهدف من تغييره البث بجودة أفضل.

 

قناة ناشيونال جيوجرافيك

وفي إطار الخدمات اليومية التي يقدمها موقع الدستور، ففي السطور الآتية نقدم تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك.

 

تردد قناة بطوط 2023 على النايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة توم وجيري 2023 وقنوات الأطفال على القمر الصناعي

 

تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك

يبحث الآلاف عن تردد القناة الجديد لعام 2023 على القمر الصناعي نايل سات وهو كالتالي:

   اسم القناة ناشيونال جيوجرافيك

   القمر الصناعي  نايل سات

   التردد : 11411

  معدل الترميز : 30000

معامل تصحيح الخطأ  4/3

 

تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك على النايل سات 2023

التردد  11804

الاستقطاب  أفقي

معدل الترميز  27500

معامل تصحيح الخطأ  4/3

تردد القناة على عرب سات 2023

 

تردد ناشيونال جيوجرافيك آخر على القمر الصناعي عرب سات 

 

القمر الصناعي عرب سات

التردد  11526

الاستقطاب  أفقي

معدل الترميز  27500

معامل تصحيح الخطأ  6/5

 فتح القناة ناشيونال جيوجرافيك على نايل سات

يمكن أن نقوم بفتح القناة على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة وسوف نوضح 

 

خطوات تنزيل قناة ناشيونال جيوجرافيك

  • نضغط على زر الريموت المكتوب عليه menu.
  • نختار الضبط الهوائي.
  • نضغط على زر الريموت المكتوب عليه go to.
  • ثم نقوم بإضافة تردد جديد.
  • نعمل على إضافة تردد القمر نايل سات والاستقطاب ومعدل الترميز.
  • نضغط على بحث حتى يتم تنزيل القناة بين قائمة القنوات.

 

مزايا قناة ناشيونال جيوجرافيك 

  • تكون القناة مجانية تعرض على مدار 24 ساعة.
  • تعرض بجودة الاتش دي.
  • لا يوجد بها أي تقطع أو تشويش.
  • تعرض محتوى شيق وممتع ومثير.
  • لا يوجد بها أي فواصل إعلانية.
  • تعمل على تثقيف العقل وإضافة معلومات جديدة.
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تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على جميع الأقمار الصناعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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