تردد قناة بطوط 2023 على النايل سات
يحرص أولياء الأمور على معرفة تردد قناة بطوط 2023 على النايل سات لتعلق أبنائهم بمشاهدة أفلام الكارتون، حيث أعلنت إدارة قناة بطوط عن عودتها مرة أخرى في القمر الصناعي عقب انقطاعها لمدة تزيد عن مدة شهر بسبب التحديثات، وعادت القناة بثها مرة أخرى.
تردد قناة بطوط 2023 على النايل سات
وتتميز قناة بطوط بتقديمها لأجدد وأحدث أفلام “الكرتون العربية” و"الكرتون الأجنبية" الترجمة التي يفضل الجميع متابعتها ولذلك يوجد هناك الملايين من المتابعين للقناة.
وتستعرض “الدستور” لكم تردد قناة بطوط الجديدة على النايل سات.
ويرغب أولياء الأمور في تحميل قناة البطوط لتلبية رغبة جميع أطفالهم الصغار بمشاهدة محتواها الرائع الذي سيقدمه من برامج هادفة ومميزة لجميع الأطفال، حيث أن قناة البطوط تكون هي من أفضل “قنوات الأطفال” التي يجب عليك أن تجعل أطفالك يتابعونها.
تردد قناة بطوط 2023
- التردد قناة بطوط: 11411
- ترميز قناة بطوط: 27500.
- الاستقطاب قناة بطوط: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ قناة بطوط: 5/6
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طريقة استقبال تردد قناة بطوط على جهاز الرسيفر
- في البداية ، قم بالنقر فوق القائمة ، ثم قم باختيار منها للتثبيت.
- بعد ذلك ، اضغط على أربعة أصفار لإدخال كلمة المرور ، كما هو معروف في معظم الأجهزة بنفس الرقم.
- ثم اضغط على كلمة تردد أو أدخل التردد ، ثم أدخل البيانات التالية وهي: تردد القناة 10853 ، معدل ترميز 27500 ، معدل الاستقطاب الأفقي ، معدل تصحيح الخطأ ¾.
- ثم قم بتحديد التردد الذي كتبته وأيضا اضغط على الزر الأزرق الذي سيعني البحث. قد تختلف ألوان الأزرار من جهاز لآخر. يجب أن تبحث في القنوات المجانية ، ثم تختار من بينها عملية بدء البحث ، وبعد ذلك تضغط على حفظ نتيجة البحث.
- سوف تظهر لك العديد من القنوات بنفس التردد. ويجب عليك البحث عن القناة التي تريدها وتحويلها إلى رقم قريب لمشاهدة قنواتك.