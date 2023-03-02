يحرص أولياء الأمور على معرفة تردد قناة بطوط 2023 على النايل سات لتعلق أبنائهم بمشاهدة أفلام الكارتون، حيث أعلنت إدارة قناة بطوط عن عودتها مرة أخرى في القمر الصناعي عقب انقطاعها لمدة تزيد عن مدة شهر بسبب التحديثات، وعادت القناة بثها مرة أخرى.

تردد قناة بطوط 2023 على النايل سات

وتتميز قناة بطوط بتقديمها لأجدد وأحدث أفلام “الكرتون العربية” و"الكرتون الأجنبية" الترجمة التي يفضل الجميع متابعتها ولذلك يوجد هناك الملايين من المتابعين للقناة.

وتستعرض “الدستور” لكم تردد قناة بطوط الجديدة على النايل سات.

ويرغب أولياء الأمور في تحميل قناة البطوط لتلبية رغبة جميع أطفالهم الصغار بمشاهدة محتواها الرائع الذي سيقدمه من برامج هادفة ومميزة لجميع الأطفال، حيث أن قناة البطوط تكون هي من أفضل “قنوات الأطفال” التي يجب عليك أن تجعل أطفالك يتابعونها.

تردد قناة بطوط 2023

التردد قناة بطوط: 11411

ترميز قناة بطوط: 27500.

الاستقطاب قناة بطوط: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ قناة بطوط: 5/6

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