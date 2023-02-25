تردد قناة تايم سبورت الأرضية على النايل سات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية على النايل سات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم، زاد بحث جماهير النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، عن القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا 2023.

لذا يعرض موقع “الدستور” موعد مباراة الأهلي أمام نظيره صن داونز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للأهلي وصن داونز.

تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية على النايل سات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

كيفية تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

خطوة أولى: بخصوص البحث عن تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية من ريموت التحكم الذهاب إلى قائمة الإعدادات.

خطوة ثانية: اختيار قائمة القنوات.

خطوة ثالثة: اختيار توليف إعداد القناة.

خطوة رابعة: الضغط توليف تلقائي.

خطوة خامسة: اختيار بحث رقمي.

خطوة سادسة: الانتظار حتى تمام التحميل.

خطوة سابعة: الضغط على تم لتنزيل قناة أون تايم سبورت الأرضية.

وأخيراً: اختيار قناة أون تايم سبورت on time sport.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز بتوقيت مصر

تقام مباراة الأهلي أمام نظيره صن داونز اليوم السبت الموافق 25-2-2023، في الأوقات التالية:

توقيت القاهرة والسودان والأردن وليبيا: الساعة التاسعة مساءاً.

توقيت السعودية والبحرين والكويت: الساعة العاشرة مساءاً.

توقيت الإمارات: الساعة الحادية عشر مساءاً.



وتقام مباراة الأهلي اليوم علي ملعب الأهلى والسلام في مصر.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

-حراسة المرمى اللاعب: محمد الشناوي

-خط الدفاع اللاعبين وهما: محمد هاني- محمد عبدالمنعم – محمود متولي- على معلول.

-خط الوسط اللاعبين وهما: أليو ديانج- حمدي فتحي- أحمد عطية – محمد مجدي قفشة.

-خط الهجوم اللاعبين وهما: بيرسي تاو، محمد كهربا.

تشكيل صن داونز المتوقع أمام الأهلي

-حراسة المرمى اللاعب: رونوين ويليامز.

-خط الدفاع اللاعبين وهما: خوليسو موداو- جرانت كيكانا – موتوبي مفالا – أوبري موديبا.

-خط الوسط: اللاعبين وهما: بونجاني زونجو- تيبوهو موكوينا – سفيليل مخوليس.

-خط الهجوم اللاعبين وهما: نيو مايما- كاسيوس ميلولا – أميتيست رالاني.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023

-صن داونز- المركز الأول- 6 نقاط

-الهلال السوداني- المركز الثانى- 6 نقاط

-الأهلي- المركز الثالث- دون نقاط

-القطن الكاميروني- المركز الرابع- دون نقاط.

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