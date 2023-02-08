الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

الاهلي وريال مدريد
الاهلي وريال مدريد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراه الاهلي وريال مدريد alahly vs real madrid في الدور النصف النهائي من كأس العالم للأندية، أهم ما يبحث عنه مشجعي وعشاق النادي الاهلي لمتابعة المباراة اليوم.

ونشرت قناة اون تايم سبورت عبر حسابها الرسمي على تويتر تغريده "انتظروا مباراة الأهلي وريال مدريد في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، الأربعاء القادم في تمام الـ 9:00 مساء على Time Sportsالأرضي.. كونوا على الموعد".

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي و ريال مدريد alahly vs real madrid

وننشر تردد القنوات الناقله لمباراه الاهلي و ريال مدريد alahly vs real madrid بالاضافة الى تردد قناة اون تايم سبورت الارضية لمتابعة مباراة الاهلي اليوم، حيث يمكن متابعة ماتش الاهلي ضد ريال مدريد في كاس العالم للاندية عبر القنوات المفتوحة التالية.

تردد قناة aea

وكانت نقلت قناة aea مباراة الاهلي وسياتل الامريكي ومن المتوقع ان تنقل ماتش الاهلي وريال مدريد اليوم

تردد قناة AEA المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية alahly vs real madrid

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي

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كيفية تشغيل قناة اون تايم سبورت الارضية لمشاهدة alahly vs real madrid

يبحث مشجعي النادي الاهلي عن كيفية تشغيل قناة اون تايم سبورت الارضية ON Time Sport لمشاهدة مباراة الاهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للاندية ، حيث اعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بث مباراة الاهلي وريال مدريد اليوم عبر قناة اون تايم سبورت الارضية ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد.

التليفزيونات التقليدية

بالنسبة لضبط تردد القناة يمكنها التقاط التردد عن طريق «الإريال» القديم الذي يوضع أعلى التليفزيون العادى مباشرة.

يمكن التقاط الصورة بجودة HDمن خلال الحصول على جهاز يحول الإشارة من «أنالوج» إلى «ديجيتال»، ويتم توصيل الإريال به، ليخرج منه كابل ثلاثى «أحمر- أصفر -أبيض»، ويتم توصيلها بالتليفزيون.

الشاشات الحديثة

يحتاج المستخدم جهاز تحويل «أنالوج» إلى «ديجيتال»، يكون متصلا به الإريال الموجود أعلى سطح المنزل.

أو ما يعرف بـ «UHF Antenna»، حيث سيخرج من هذا الجهاز وصلة HDMI يمكن توصيلها بالتليفزيون.

إذا كان التليفزيون يدعم التحويل المباشر من «أنالوج» إلى «ديجيتال» دون جهاز خارجى سيحتاج المستخدم أيضا لوجود الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ «UHF Antenna»، ويتم توصيله بالتليفزيون أيضا.

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تردد قناة اون تايم سبورت الارضية الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد 

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي "التماثلي": UHF9

والتردد الأرضي "الرقمي": UHF32

ويبحث جمهور وعشاق المارد الاحمر عن مباراة الاهلي وريال مدريد alahly vs real madrid بالعبارات التالية، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد، قنوات بث مباراة الاهلي وريال مدريد، القنوات الناقله لمباراه الاهلي و ريال مدريد، تاريخ مواجهات الاهلي وريال مدريد، موعد مباراة الاهلي في كاس العالم، مباراة الاهلي اليوم القنوات الناقلة، قنوات بث مباراة الاهلي وريال مدريد، نتيجة مباراة الاهلي وريال مدريد، موعد مباراة الاهلي والقنوات الناقله، تردد القناه الناقله لمباراه الاهلي وريال مدريد، الاهلي ضد ريال مدريد، تردد قناة aea العراقيه، تردد قناة tnt المغربية، كيفية تشغيل قناة اون تايم سبورت الارضية .

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