الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع لقاء الأهلي وريال مدريد.. نصائح للحفاظ على هدوئك أثناء المباراة

النادي الأهلي
النادي الأهلي

تعد مشاهدة مباراة كرة القدم من الطقوس المهمة لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء البلاد، اليوم يستعد النادي الأهلى للقاء ريال مدريد في كأس العالم للأندية، ومن المحتمل أن تأتي المباراة بلحظات مرهقة، يمكن أن تتسبب في ارتفاع معدل ضربات قلب المشجعين.

في حين أن أعصاب يوم المباراة شيء قد يرتبط عادةً بالرياضيين أنفسهم، إلا أنه يمكنهم بالتأكيد تطبيقه على المشجعين أيضًا، في كثير من الحالات يمكن أن تكون أعصاب ما قبل المباراة شديدة جدًا، حتى أنها تصل إلى حد التسبب في أعراض جسدية غير مريحة.

تُظهر أعصاب يوم المباراة بلا شك التزامًا عميقًا وشغفًا لفريقك، ولكن تجربتها والأعراض المرتبطة بها إما بانتظام أو بشكل مكثف جدًا طوال مدة يوم المباراة، ستضع الجسم تحت مستويات عالية من التوتر، لذلك من الأفضل أن تحاول الاسترخاء قدر الإمكان، التدليك يعد وسيلة فعالة للتخلص من التوتر في أي مكان دون الحاجة إلى أي معدات.

طريقة التدليك

الوجه "اضغط عليه للداخل":  اضغط برفق وخفة على وجهك، بإصبع واحد في كل مرة وقم بزيادة السرعة حتى تتدفق أصابعك، ابدأ من أعلى رأسك وشق طريقك لأسفل عبر صدغك وخدودك حتى تصل إلى فكك.

شركة الكرة تبحث بيع حقوق الأهلى فى المونديال وتعرض تصورها على رئيس النادى

ضع إصبعين أو ثلاثة أصابع على جانب رقبتك، بدءًا من قاعدة فروة الرأس، حركهما برفق إلى الجزء الخلفي من الرقبة، ثم كرر مرة أخرى لأسفل قليلًا حتى تصل إلى أسفل العنق، كرر على الجانب المقابل.

نصائح اليقظة

ركز على تنفسك يمكن أن يكون هذا بسيطًا مثل متابعة الشهيق والزفير، أو ربما محاولة إطالة مدة كل نفس، أو تخيل نفسًا عميقًا وواسعًا في وسط صدرك.

استخدم تقنية اللحظة الحالية قبل المباراة أيضًا إذا كنت تفضل ممارسة المزيد من التمارين البدنية لمساعدتك على الاسترخاء قبل مباراة كبيرة، فيمكنك تطبيق تقنيات الذهن وهي عبارة عن نشاط بدني، على سبيل المثال إذا بدأت يومك بالجري أو التمرين فراجع ما إذا كان يمكنك تطبيق بعض تقنيات الانتباه اليقظ، حاول التركيز على الأحاسيس البدنية للنشاط ولاحظ كيف يشعر جسمك وكيف يتغير أنفاسك والملاحظة في أفكارك التي تأتي وتذهب.

ممثل النادى الأهلى أمام شباب النواب: دفعنا رسوم  قيد 600 ألف جنيه فى لاعب سعره 10 آلاف دولار

مباراة كرة القدم كأس العالم للأندية ريال مدريد النادي الأهلي مباريات كأس العالم للأندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال فى تركيا وسوريا إلى 11200

رفع جلسة دعوى مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة للقرار

«العفو الرئاسى» تُعلن إخلاء سبيل جميع المقبوض عليهم من جزيرة الوراق

اسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الاربعاء بالسوق المحلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه