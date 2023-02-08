بالتزامن مع لقاء الأهلي وريال مدريد.. نصائح للحفاظ على هدوئك أثناء المباراة

تعد مشاهدة مباراة كرة القدم من الطقوس المهمة لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء البلاد، اليوم يستعد النادي الأهلى للقاء ريال مدريد في كأس العالم للأندية، ومن المحتمل أن تأتي المباراة بلحظات مرهقة، يمكن أن تتسبب في ارتفاع معدل ضربات قلب المشجعين.

في حين أن أعصاب يوم المباراة شيء قد يرتبط عادةً بالرياضيين أنفسهم، إلا أنه يمكنهم بالتأكيد تطبيقه على المشجعين أيضًا، في كثير من الحالات يمكن أن تكون أعصاب ما قبل المباراة شديدة جدًا، حتى أنها تصل إلى حد التسبب في أعراض جسدية غير مريحة.

تُظهر أعصاب يوم المباراة بلا شك التزامًا عميقًا وشغفًا لفريقك، ولكن تجربتها والأعراض المرتبطة بها إما بانتظام أو بشكل مكثف جدًا طوال مدة يوم المباراة، ستضع الجسم تحت مستويات عالية من التوتر، لذلك من الأفضل أن تحاول الاسترخاء قدر الإمكان، التدليك يعد وسيلة فعالة للتخلص من التوتر في أي مكان دون الحاجة إلى أي معدات.

طريقة التدليك

الوجه "اضغط عليه للداخل": اضغط برفق وخفة على وجهك، بإصبع واحد في كل مرة وقم بزيادة السرعة حتى تتدفق أصابعك، ابدأ من أعلى رأسك وشق طريقك لأسفل عبر صدغك وخدودك حتى تصل إلى فكك.

ضع إصبعين أو ثلاثة أصابع على جانب رقبتك، بدءًا من قاعدة فروة الرأس، حركهما برفق إلى الجزء الخلفي من الرقبة، ثم كرر مرة أخرى لأسفل قليلًا حتى تصل إلى أسفل العنق، كرر على الجانب المقابل.

نصائح اليقظة

ركز على تنفسك يمكن أن يكون هذا بسيطًا مثل متابعة الشهيق والزفير، أو ربما محاولة إطالة مدة كل نفس، أو تخيل نفسًا عميقًا وواسعًا في وسط صدرك.

استخدم تقنية اللحظة الحالية قبل المباراة أيضًا إذا كنت تفضل ممارسة المزيد من التمارين البدنية لمساعدتك على الاسترخاء قبل مباراة كبيرة، فيمكنك تطبيق تقنيات الذهن وهي عبارة عن نشاط بدني، على سبيل المثال إذا بدأت يومك بالجري أو التمرين فراجع ما إذا كان يمكنك تطبيق بعض تقنيات الانتباه اليقظ، حاول التركيز على الأحاسيس البدنية للنشاط ولاحظ كيف يشعر جسمك وكيف يتغير أنفاسك والملاحظة في أفكارك التي تأتي وتذهب.