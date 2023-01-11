الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شركة الكرة تبحث بيع حقوق الأهلى فى المونديال وتعرض تصورها على رئيس النادى

الخطيب يجتمع مع شركة
الخطيب يجتمع مع شركة الكرة

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، اجتماعًا ظهر اليوم مع مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة المهندس عدلي القيعي، وعضوية كل من الأستاذ خالد عبد القادر والمهندس أحمد حسام.. 

وقام مجلس الشركة بعرض التصور الخاص بها واستراتيجية العمل على الكابتن محمود الخطيب بصفته المفوض بشئون قطاع كرة القدم، وأيضًا التنسيق الدائم بين النادي والشركة في كافة الملفات. 

وفي ذات الاجتماع ناقش الكابتن محمود الخطيب الخطوات التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لبيع الحقوق التسويقية المسموح بها للفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تجري فعالياتها بالمغرب خلال الفترة من 1-11 فبراير المقبل. 

يذكر أن الشركة حصلت على هذه الحقوق من النادي وفقًا للمهام الرئيسية المكلفة بها.

في المقابل يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا غدًا الأربعاء لمناقشة عدم إذاعة مباراة المصري البورسعيدي يوم الخميس القادم في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويرغب مسئولو الأهلي في عدم إذاعة لقاء المصري، خصوصا في ظل  تأخر الشركة الحاصلة على حقوق البث التليفزيوني لمباريات الفريق الأول، في دفع المستحقات المالية في موعدها.

ولجأ الأهلي إلى هذا الحل في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المؤسسات الرياضية في الفترة الأخيرة، خصوصا أن الفريق لديه ملف هام أيضا وهو خاص بالتعاقدات الجديدة والتي يعمل عليها حاليا لتلبية طلبات المدير الفني مارسيل كولر.

وفي نفس الوقت يسعى الأهلي أيضًا لسداد المستحقات لفريق كرة القدم وباقي الألعاب الآخرى داخل النادي، خلال الفترة القادمة، لاسيمًا في ظل رغبة مجلس الإدارة في إنهاء هذا الملف سريعًا.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة المصري ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري علي ستاد برج العرب.

شركة الكرة بالنادي الأهلي محمود الخطيب السويسري مارسيل كولر عدلى القيعى الدوري

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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