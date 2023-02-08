الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل مباراة الأهلى وريال مدريد.. اعرف تردد قنوات كأس العالم للأندية 2023

الأهلى وريال مدريد
الأهلى وريال مدريد

يستعد النادي الأهلي لخوض ثالث مبارياته ضد بطل القرن الأوروبي ريال مدريد في كأس العالم للأندية بالمغرب، وهي المباراة التاريخية التي تحظى باهتمام شعبي كبير في مصر والوطن العربي وحتى العالم كله، ويتابعها القاصي والداني لمعرفة من هو بطل العالم الجديد، ويحلل مجاريتها استديوهات التحليل العالمية، فهي بين الأهلي بطل أفريقيا وريال مدريد بطل أوروبا.

 

قنوات نقل كأس العالم للأندية 2023

وفي الأيام الأخيرة يبث آلاف الأشخاص عن عن قنوات كأس العالم للأندية 2023 عبر النايل سات ، وذلك بعد انطلاق البطولة أمس الأربعاء، وبصفة خاصة تردد قناة Aea المفتوحة على النايل سات، بعد إذاعتها مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي وكذلك ضد سياتل وكلاهما أقصاهم الأهلي من البطولة في الأدوار الأولى ، لبطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب.

 

قنوات كأس العالم للأندية 2023

الجدير بالذكر أن مجموعة من القنوات والمنصات أعلنوا إذاعتها لمباريات كأس العالم للأندية بالمغرب، والذي يشارك فيه بهذه النسخة ثلاثة فرق عربية، وهي: الوداد المغربي مستضيف البطولة وبطل آخر نسخة من دوري أبطال أفريقيا، والهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى الأهلي المصري ممثل قارة أفريقيا.

 

مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية المغرب 2023

وجاءت مشاركة الأهلي في هذه البطولة، رغم خسارته للقب الأفريقي بالنسخة الماضية أمام الوداد المغربي، إلى أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، تمنع مشاركة فريقين من البلد المستضيف، وذلك رغم احتجاج فريق الرجاء المغربي، باعتباره الحاصل على المركز الثاني ضمن مسابقات الدوري المغربي.

 

قنوات كأس العالم للأندية 2023

وبشأن قنوات كأس العالم للأندية 2023، فتقدمها “الدستور” في التقرير التالي، خاصة أن مجموعة من القنوات قد حصلت حصريًا على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية، منها القناة الرياضية السعودية SSC، والتلفزيون المغربي، هذا بالإضافة إلى تطبيق شاهد، وغيرها من القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية بالمغرب.

 

ونوضح لكم فيما يلي هذه القنوات والترددات لكل منها على نايل سات، وعرب سات، وبدر سات.

 

تردد قناة Aea المفتوحة على النايل سات.

 

التردد: 11636.

 

القمر الصناعي: نايل سات.

 

الاستقطاب: أفقي.

 

معدل الترميز: 27500.

 

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

 

التشفير: مجاني.

تردد القناة العراقية الناقلة لكأس العالم للأندية

تردد قناة aea الجديد الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم

ننشر تردد ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على نايل وعرب سات

تردد قناة الرياضية السعودية SSC الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

وتعتبر قناة الرياضية السعودية SSC الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب، هي أولى القنوات التي حصلت على حقوق بث مباريات البطولة، وذلك وفق السياسة المتبعة من قبل القناة لنقل البطولات العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،  لذلك نسعترض لكم ترددات القناة الرياضية السعودية SSC على النايل سات، وباقي الأقمار الصناعية، لمشاهدة مباراة الأهلي المقبلة ضد فريق سياتل ساوندرز الأمريكي.

 

تردد قناة الرياضية السعودية SSC

 

القمر الصناعي: نايل سات

 

التردد: 12523

 

الاستقطاب: أفقي

 

معدل الترميز: 27500

 

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

 

تردد القناة السعودية الرياضية على القمر الصناعي: عرب سات

 

التردد: 11747- 12418

 

الاستقطاب: أفقي

 

معدل الترميز: 27500

 

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

 

تردد قناة الرياضية السعودية SSC

 

القمر الصناعي: بدر سات

 

التردد: 12418

 

الاستقطاب: أفقي

 

معدل الترميز: 27500

 

معامل تصحيح الخطأ: 3/2 - 4/3

 

 

تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

يحق للدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم للأندية، إذاعة المباريات عبر مختلف شاشتها، ولذلك بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب 2023، تقدم عبر التلفزيون المغربي، سواء الفضائي أو الأرضي، لذلك نقدم لكم التردد لهذا القنوات عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

 

تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD

 

تردد قناة الرياضية المغربية 3

 

القمر الصناعي: نايل سات

 

التردد: 11513

 

الاستقطاب: رأسي

 

معدل الترميز: 27500

 

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

 

القمر الصناعي: عرب سات

 

التردد: 12683

 

الاستقطاب: رأسي

 

معدل الترميز: 27500

 

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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