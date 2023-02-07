تردد قناة aea الجديد.. يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة aea نايل سات التي لها الحق في البث المباشر لمباراة نصف النهائي بين النادي الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني، وغيرها من الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً، في دولة المغرب.

وتنشر «الدستور» لكل متابعيها تردد قناة aea الجديد، لمشاهدة مباراة المارد الأحمر ضد ريال مدريد في مباراة نصف كأس العالم للأندية، ضمن البطولة المُقامة حاليًا في المغرب.

تردد قناة aea الجديد

وتُعد قناة aea الجديد من أهم القنوات التي أخذت حق البث المباشر لمباراة كرة القدم بين نادي الأهلي وغيرها من المباريات، حيث يتم البحث وبكثافة عن تردد تلك القناة التي يهتم بها الكثيرين في الآونة الأخيرة، وتتسم تلك القناة العراقية بالإذاعة المجانية لتلك البطولة التي تشاهد من قبل الملايين حول الوطن والعربي والعالم أجمع.

تردد قناة aea الجديد الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم

ويمكن تنزيل تردد قناة aea الجديد من خلال كتابة البيانات الخاصة من خلال جهاز التحكم الخاص بك «الريموت كنترول»، وبالضغط على أيقونة «بحث» تظهر القناة، كما يجب حفظ البيانات الجديدة، وإليكم المعلومات الخاصة بالتردد:

تردد قناة aea نايل سات

تأتي قناة AEAعلى تردد 11636.

القمر الصناعي الخاص بها هو نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

أما معدل تصحيح الخطأ 3/4.

وأخيرا يجب ضبط الاستقطاب بمعدل أفقي.

يمكن ضبط القناة السعودية SSC على قمر نايل سات.

بتردد: 12523.

باستقطاب عمودي.

معدل الترميز الخاص بها هو 27500.

معدل تصحيح الخطأ 6/5.

كما تنقل القناة الرياضية المغربية تلك المباراة بناء على المعلومات التالية:

تردد الرياضية المغربية هو 12383.

باستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ ¾.

ويشارك فيها سبعة أندية عربية وأوروبية ومن أبرزهم النادي الأهلي المصري ونادي الهلال السعودي ونادي الوداد المغربي بما أنها الدولة المستضيفة للبطولة، وكانت أولى المباريات في الأول من شهر فبراير لعام 2023 بين النادي الأهلي ونادي أوكلاند سيتي، وانتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف نظيفة.