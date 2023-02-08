الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

قناة ssc sport
قناة ssc sport

يبحث ملايين المصريين والعرب عن تردد قناة ssc sport المجانية على نايل سات، كونها إحدى القنوات الرياضية التابعة لشبكة القنوات السعودية، والناقل الرسمي لكأس العالم للأندية المغرب 2023، والتي يتم من خلالها بث المباريات النهائية للبطولة التاريخية، فضلًا عن مختلف المسابقات والبطولات الرياضية السعودية أو الدولية، ومن خلالها يتمكن المشاهدون من الحصول على أفضل قنوات البث عن طريق تحميل ترددات جديدة على جميع الأقمار الصناعية.

مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023

تتجه كل عدسات الكاميرات نحو المغرب لمشاهدة كأس العالم للأندية خلال هذه الساعات، حيث يواجه النادي الأهلي المصري نظيره نادي ريال مدريد الإسباني للعب مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 على استاد مولاي عبدالله بمدينة الرباط في المغرب، ويأتي موعد مباراة الأهلي وريال مدريد الساعة الأربعاء 8 فبراير 2023 الساعة 9 بتوقيت مصر، وكذلك السودان والأردن.

تردد القناة العراقية الناقلة لكأس العالم للأندية

تردد قناة aea الجديد الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم

ننشر تردد ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على نايل وعرب سات

ويبحث الكثير عن تردد قناة ssc sport المجانية نايل سات لمشاهدة اللقاء الرسمي الأول بين بطل القرن الأفريقي النادي الأهلي، ونادي القرن الأوروبي نادي ريال مدريد

تردد قناة ssc الرياضية في السعودية 2023

يمكنك ضبط تردد قناة SSC Sport 1 HD على النايل سات لتتبع أعلى مباراة من خلال ضبط جهازك على:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

 

تردد قناة ssc على قمر بدر سات

تردد قناة ssc3 السعودية الرياضية على قمر نايل سات لمشجعي كرة القدم الراغبين في مشاهدة دوريات كرة القدم الدولية والمحلية يمكن تحميل باقة قناة ssc الرياضية على القمر الصناعي بدر سات عبر:

القمر الصناعي: بدرسات 

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 أو 2/3.

الاستقطاب: أفقي HD.

تردد قناة TNT الرياضية المغربية arryadia tnt hd الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد الأهلي

تردد قناة TNT الرياضية المغربية arryadia tnt hd على القمر الصناعي نايل سات هو: 11513- معامل الاستقطاب: عمودي- معدل الترميز: 27500- تصحيح الخطا: 3/4.

 

تردد قناة Aea المفتوحة على النايل سات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة

تردد قناة Aea المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية هو: 11636- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

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