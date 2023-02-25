يزداد البحث عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 التي تمثل الملاذ الآمن للأمهات لترك أطفالهن أمام هذه القناة على شاشة التلفاز خلال أوقات محددة من أجل قضاء بعض احتياجات المنزل أو من أجل جعل الطفل على استيعاب بالأصوات المختلفة من حوله.



تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023

في هذا التقرير نوضح لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 وتردد عدد من قنوات الأطفال الأخرى التي يمكن مشاهدتها ولكن مع الحذر من عدم ترك الأطفال لفترات طويلة أمام شاشة التلفاز.

تتميز قناة طيور الجنة بتقديم كل جديد بجودة عالية وبشكل حصري وفق موقعها الرسمي على الإنترنت الذي يتيح بث القنوات كذلك الخاصة بالأطفال ومنها قناة طيور الجنة.

ويضم موقعها أكبر عدد من قنوات الأطفال والشباب وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم المختلفة من خلال فيديوهاتهم المصورة.

كما تتميز القناة بتقديمها لمحتوى يناسب الطفل والشباب والأسرة، لتقديمها القصص والألعاب والأغاني التعليمية والترفيهية ويشرف عليها مختصون تربويون رائدون في هذا المجال.



تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11258



معدل الترميز: 27500



الاستقطاب: أفقي



معامل تصحيح الخطأ 5/6



تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 على القمر الصناعي عرب سات



تردد القناة: 11310

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي



أحدث ترددات قنوات للأطفال



تردد قناة سمسم 2023 على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11334

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5





تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات



التردد: 11354

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD



تردد قناة نيمو كيدز على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11678

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 7/8

جودة القناة: SD



تردد قناة سبيس تون على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5



تردد قناة بطوط 2023 على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11411

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5





تردد قناة mp3 على القمر الصناعي نايل سات



التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

جودة القناة: HD