الإثنين 06 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 6 فبراير 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يهتم بجدول مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 6 فبراير 2023 في محافظات مصر الملايين من المواطنين الراغبين في ضبط توقيت أداء الفرائض الخمس، حيث تعلن الهيئة العامة للمساحة المصرية مواعيد الأذان والإقامة في كافة المساجد بجميع محافظات الجمهورية يوميا حيث تستخدم أجهزة حديثة لتحديد المواقيت.

مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 6 فبراير

يطلع المواطنين على مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 6 فبراير 2023 في محافظات مصر وذلك لتحديد كافة أمورهم اليومية من خلال البيان اليومي الذي تصدره الهيئة العامة للمساحة المصرية وهو كما يلي:-

توقيت الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 5:15 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:09 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:13 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:35 مساء.
صلاة العشاء الساعة 6:54 مسا.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 5 فبراير 2023 فى البنوك المصرية

سعر الذهب اليوم الأحد 5 فبراير 2023 فى مصر بدون مصنعية

 

توقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر الساعة 5:21 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:14 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:17 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:39 مساء.
صلاة العشاء الساعة 6:59 مساء.


توقيت الصلاة في محافظة الفيوم

صلاة الفجر الساعة 5:16 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:11 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:16 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:38 مساء.
صلاة العشاء الساعة 6:57 مساء.

 

توقيت الصلاة في محافظة الغربية

صلاة الفجر الساعة 5:16 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:10 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:13 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:35 مساء.
صلاة العشاء الساعة 6:55 مساء.

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توقيت الصلاة في محافظة بني سويف

صلاة الفجر الساعة 5:15 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:10 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:18 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:37 مساء.
صلاة العشاء الساعة 6:56 مساء.

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مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر الساعة 5:14 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:08 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:11 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:33 مساء.
صلاة العشاء الساعة 6:53 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر الساعة 5:16 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:10 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:13 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:35 مساء.
صلاة العشاء الساعة 6:55 مساء.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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