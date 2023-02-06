مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 6 فبراير 2023 فى محافظات مصر

يهتم بجدول مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 6 فبراير 2023 في محافظات مصر الملايين من المواطنين الراغبين في ضبط توقيت أداء الفرائض الخمس، حيث تعلن الهيئة العامة للمساحة المصرية مواعيد الأذان والإقامة في كافة المساجد بجميع محافظات الجمهورية يوميا حيث تستخدم أجهزة حديثة لتحديد المواقيت.

مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 6 فبراير

يطلع المواطنين على مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 6 فبراير 2023 في محافظات مصر وذلك لتحديد كافة أمورهم اليومية من خلال البيان اليومي الذي تصدره الهيئة العامة للمساحة المصرية وهو كما يلي:-

توقيت الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 5:15 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:09 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:13 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:35 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:54 مسا.

توقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر الساعة 5:21 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:14 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:17 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:39 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:59 مساء.



توقيت الصلاة في محافظة الفيوم

صلاة الفجر الساعة 5:16 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:11 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:16 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:38 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:57 مساء.

توقيت الصلاة في محافظة الغربية

صلاة الفجر الساعة 5:16 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:10 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:13 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:35 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:55 مساء.

توقيت الصلاة في محافظة بني سويف

صلاة الفجر الساعة 5:15 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:10 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:18 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:37 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:56 مساء.



مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر الساعة 5:14 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:08 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:11 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:33 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:53 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر الساعة 5:16 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:10 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:13 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:35 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:55 مساء.

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