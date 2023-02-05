الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 5 فبراير 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

مع بداية أولى الساعات الصباحية شغل بال الكثير من عشاق الذهب، والأشخاص المقبلين على الزواج معرفة سعر الذهب اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث سجل سعر الذهب اليوم، استقرارًا ببداية تعاملات الصاغة المصرية، ويكون ذلك عقب تراجع الجرام، أمس السبت، بنحو مبلغ 20 جنيها، مع التراجع للذهب عالميا بنحو قيمة 48 دولارا، لكي تسجل الأوقية مستوى حوالي 1864 دولارا.

 

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سعر الذهب اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في مصر بدون مصنعية

ويرصد الدستور سعر الذهب بمحلات الصاغة المصرية اليوم الأحد، والتي قد جاءت كالتالي:

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 بمبلغ 1971 جنيهًا للجرام.
سعر جرام الذهب اليوم عيار 21
وبلغ سعر الذهب عيار 21 مستوى 1725 جنيهًا للجرام.
سعر  جرام الذهب اليوم عيار 18
وحقق سعر الذهب عيار 18 بمبلغ 1478 جنيهًا للجرام.
سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد
ووصل سعر الجنيه الذهب من وزن حوالي 8 جرامات عيار 21، إلى قيمة 13800 جنيه، وذلك بدون إضافة مصنعية أو دمغة.

 

ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.10% الأسبوع الماضي
 

وفي وقت سابق، قال البنك المركزي المصري ، إن أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعا بنسبة حوالي 0.10%، الأسبوع الماضي، وهو ما سيمثل سادس صعود على التوالي وتمون بقياس أسبوعي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر أبريل 2022.

وتابع المركزي المصري، في التعليق الأسبوع على الأسواق العالمية: جاءت مكاسب الذهب هذا الأسبوع ضعيفة نسبيًا مقارنة بالأسابيع السابقة، حيث سجل الذهب ارتفاعًا فقط في تعاملات يومي الخميس والجمعة، ودفعت بيانات الناتج المحلي الإجمالي والعمالة والإسكان الإيجابية إلى زيادة الآمال في تحقيق هبوط سلس للسياسة النقدية.

ما أسباب هبوط أسعار الذهب عالميا؟

بسبب قوة الدولار.. أسعار الذهب تتجه لانخفاض أسبوعي

وأوضح البنك المركزي المصري، أن مؤشر الدولار أمام العملات الأجنبية قد سجل انخفاضا في تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة حوالي 0.08%، لكي يسجل أدنى مستوى له منذ شهر مايو 2022.

وأضاف: أن مؤشر الدولار تراجع بيومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مع الانخفاض لتوقعات مقدار رفع أسعار الفائدة واستمرار مؤشرات لمديري المشتريات بمنطقة الانكماش بالولايات المتحدة بالمقابل.

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