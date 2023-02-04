السبت 04 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023

طلاب
طلاب

أصبح رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 محور اهتمام الكثرين من الطلاب وأولياء أمورهم خاصة مع إعلان الكثير من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي خلال الأيام القليلة المقبلة عقب اعتمادجها بشكل رسمي عبر المواقع الإلكترونية والتابعة لوزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023

يستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية في الاستعلام عن درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022-2023 من خلال موقع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال البيانات اللازمة عن الطالب والمدرسة والإدارة التعليمية المقيد بها ورقم جلوس الطالب في الامتحانات وبإتباع الخطوات التالية للاستعلام:-

  • الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية من خلال هذا الرابط ( من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • تحديد الفصل الدراسي والعام المستعلم عن نتيجته.
  • كتابة بيانات الطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.
  • الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة.
  • ظهور القائمة الكاملة لدرجات الطالب في كافة المواد الدراسية.

موقع الأزهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول

رابط وخطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية 2023

أوضحت مصادر مطلعة بمديرية أمن المنوفية أن كافة أوراق اجابات الطلاب مازالت في الكنترول لأنهاء كافة أعمال التصحيح والرصد والتجميع قبل الاعتماد الرسمي للنتيجة والذي سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية.

يذكر أن الطلاب قد بلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية قرابة 82 ألف و 510 طالب وطالبة حيث تمت الامتحانات خلال الفترة من 18 - 25 يناير 2023 داخل اللجان الامتحانية وسط إجراءات احترازية مشددة لتفادي عدوى الطلاب.

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موقع الأزهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

من خلال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 يستعلم كل الطلاب عن درجاتهم في الفصل الدراسي الأول وجاء توزيع الدرجات كما يلي:-

  • مادة اللغة العربية 40 درجة.
  • مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة.
  • مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة.
  • مادة الرياضيات 30 درجة.
  • مادة العلوم 20 درجة.
  • المجموع الكلي للترم 140 درجة.

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رابط نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية مديريات التربية والتعليم الصف الثالث الاعدادي

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وائل لطفي

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