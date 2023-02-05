الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 5 فبراير 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

مع بداية منتصف شهر رجب، يكثر المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، ويزداد معها التساؤل عن سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في البنوك المصرية، وثبت سعر الريال السعودى في اليوم الأحد، بالبنوك العاملة بمصر مقابل سعر الجنيه المصرى.

 

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في البنوك المصرية

وسجل الريال السعودي فى بنكى “الأهلى المصرى ومصر” مبلغ 8.02 جنيه للشراء، وقيمة 8.05 جنيه للبيع، واستقر بالبنك المركزى المصرى عند مبلغ 8.05 جنيه للشراء، وقيمة 8.08 جنيه للبيع.

 

أسعار الريال السعودي

ويقدم "الدستور"، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى بعدد آخر من البنوك المصرية العاملة فى مصر، كالآتي:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى اليوم الأحد 5 فبراير 2023

8.05 جنيه للشراء.
بلغ سعر الريال السعودي 8.08 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 5 فبراير 2023 

8.02  جنيه للشراء.
سجل الريال السعودي مبلغ 8.05  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي 8.02 جنيه للشراء.
8.05 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في بنك الإسكندرية

8.02  جنيه للشراء.
8.08  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في البنك التجاري الدولي cib

وصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد  8.02 جنيه للشراء.
8.08 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الأحد 5 فبراير 2023 

8.06 جنيه للشراء.
8.08 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي ببنك البركة اليوم الأحد 5 فبراير 2023 

بلغ سعر الريال السعودي 8.01  جنيه للشراء.
8.08  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في بنك قناة السويس

8.02 جنيه للشراء.
8.08 جنيه للبيع.

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