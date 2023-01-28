ضبط تشكيل عصابي لتزييف «العملات»

تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار، بإشراف اللواء حسام عبد الحليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، لقيامه بانتحال صفة مهندس مدنى بإحدى الجهات الحكومية، وإيهام المواطنين باستطاعته إبرام عقود مع إحدى الجهات الحكومية، لتوريد منتجات غذائية، وتحصله من أحد المجنى عليهم على مبلغ مالى 300 ألف جنيه، مقابل ذلك كمقدم تعاقد، إلا أنه لم يفي بالاتفاق.

وعقب مُحاولات المجنى عليه استرداد المبلغ المدفوع، عرض عليه المتهم إعطائه تمثال أثرى لبيعه والاستفادة من ثمنه، لاسترداد المبلغ المشار إليه.

وبتفتيش السيارة قيادته، عثر بداخلها على «2 تمثال ذهبى اللون يشتبه فى أثريتهما، مبلغ مالى من عملات أجنبية يشتبه فى كونها عملات مزيفة، وبمواجهته أقر بأن المبلغ المالى المضبوط مُزيف وأنه تحصل عليه من أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، وتم ضبطه وبرفقته أحد الأشخاص».

وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية «مزيفة»، وبمواجهتهما اعترفا بالاشتراك مع المتهم الأول فى عمليات النصب على المواطنين، باستخدام العملات المزيفة المضبوطة، وأرشدا عن مصدر تحصلهما عن تلك المبالغ من صاحب مطبعة، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.

وتمكنت الإدارة بإشراف اللواء حسام الدح مدير مباحث السياحة والآثار، من ضبطه وشخصين آخرين، وبحوزتهم عملات مالية محلية مزيفة، كما تم ضبط أجهزة كمبيوتر المستخدمة فى تصميم العملات المالية المزيفة.