الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادى يبحث شكاوى أهالى الداخلة عقب أداء صلاة الجمعة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يجتمع بأهالي غرب الموهوب

أدى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد غرب الموهوب بالداخلة، وسط جموع المواطنين من أهالي القرية، حيث أعقب أداء الصلاة عقد لقاءٍ جماهيري لبحث مطالب وشكاوى المواطنين.

وجاءت أهم التوجيهات التي أصدرها المحافظ ما يلي:

 


- قيام الوحدة المحلية للمركز بسرعة تخصيص أرض لإقامة معهد ثانوي أزهري لخدمة طلاب القرية والمناطق المجاورة.

- تخصيص أراضي خارج الكتلة السكنية لنقل حظائر الماشية من داخل القرى وتوصيل خط مياه لها، وذلك خلال شهر.

- تكليف مديرية التربية والتعليم بوضع خطة لسد العجز بالمعلمين بالمدارس.

- تشكيل لجنة لحصر الأراضي المتضررة من توسعة الطريق لتعويض أصحابها.

-التوسع في إقامة منافذ السلع الأساسية ومنتجات الصوب الزراعية للحد من ارتفاع الأسعار.

- سرعة توصيل المياه والكهرباء لأراضي تقسيمات المواطنين.

- صيانة مولدات آبار الري بالمساهمة بين المحافظة والمزارعين لحين الانتهاء من خطة إحلال الطاقة الشمسية.

 

 

محافظ الوادي الجديد وسط جموع المواطنين أعقب أداء الصلاة عقد لقاء جماهيري تخصيص أراضي خارج الكتلة السكنية سد العجز بالمعلمين تشكيل لجنة لحصر الأراضي منافذ السلع الأساسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبد العزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

د. محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

صور

رواد معرض الكتاب يتفاعلون مع العروض الفنية

ندوة كامل كيلانى من الاقتباس إلى التأليف

ندوة مناقشة كتاب «قاهرة المماليك»

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون في فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية

قلق أمريكى من احتمالات اندلاع تصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين