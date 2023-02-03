محافظ الوادى يبحث شكاوى أهالى الداخلة عقب أداء صلاة الجمعة

أدى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد غرب الموهوب بالداخلة، وسط جموع المواطنين من أهالي القرية، حيث أعقب أداء الصلاة عقد لقاءٍ جماهيري لبحث مطالب وشكاوى المواطنين.

وجاءت أهم التوجيهات التي أصدرها المحافظ ما يلي:



- قيام الوحدة المحلية للمركز بسرعة تخصيص أرض لإقامة معهد ثانوي أزهري لخدمة طلاب القرية والمناطق المجاورة.

- تخصيص أراضي خارج الكتلة السكنية لنقل حظائر الماشية من داخل القرى وتوصيل خط مياه لها، وذلك خلال شهر.

- تكليف مديرية التربية والتعليم بوضع خطة لسد العجز بالمعلمين بالمدارس.

- تشكيل لجنة لحصر الأراضي المتضررة من توسعة الطريق لتعويض أصحابها.

-التوسع في إقامة منافذ السلع الأساسية ومنتجات الصوب الزراعية للحد من ارتفاع الأسعار.

- سرعة توصيل المياه والكهرباء لأراضي تقسيمات المواطنين.

- صيانة مولدات آبار الري بالمساهمة بين المحافظة والمزارعين لحين الانتهاء من خطة إحلال الطاقة الشمسية.