الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء|حلقة جديدة من برنامج «كابيتانو مصر» والأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت الساعات القليلة الماضية، مجموعة من الأخبار التي تنوعت ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي رصدها «الدستور» لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

الليلة.. حلقة جديدة من برنامج «كابيتانو مصر» عبر قناة ON

تعرض مساء اليوم الخميس حلقة جديدة من برنامج اختيار مواهب كرة القدم "كابيتانو مصر" في تمام الساعة العاشرة مساء عبر قناة ON الفضائية.

ويظهر خلال حلقة اليوم من برنامج اختيار مواهب كرة القدم "كابيتانو مصر" والذي يرفع شعار “الملعب هو الحكم” تحدي جديد بين متسابقي البرنامج وتنطلق في حلقة اليوم افتتاح الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

https://www.dostor.org/4287990

 

الأرصاد تكشف لـ«الدستور» خريطة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية على محافظات مصر

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات الجوية، عن خريطة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية على محافظات مصر، والذي أكد  أنه خلال هذه الأيام يوجد تحسن في الأحوال الجوية بسبب تأثرنا بمرتفع جوي.

https://www.dostor.org/4287953

 

نهاية الشوط الأول.. مصر تتقدم على بلجيكا.. هجوم فعال للفراعنة

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة مصر أمام بلجيكا ضمن منافسات دور المجموعات الرئيسي في بطولة العالم لكرة اليد بتقدم مصري كبير بنتيجة 22/15.

ويقدم لاعبو مصر مباراة قوية للغاية حيث يفرضون هيمنتهم بالكامل على مجريات اللقاء حتى الآن.

https://www.dostor.org/4288047

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

حرص أولياء أمور طلاب رابعة إبتدائي والطلاب خلال هذه الفترة، وطلبة المرحلة الابتدائية في التعليم الأساسي في جمهورية مصر العربية، وسوف يكون ظهورها عبر موقع نتائج التعليم الأساسي والذي يكون من ضمنها كافة نتائج الصف الرابع الابتدائي بالفصل الدراسي الأول من خلال الاسم ورقم الجلوس، وذلك يكون عقب انتهاء امتحانات الفصل.

https://www.dostor.org/4286854

بعد تبرئته.. طبيب وائل الإبراشي يهدد بمقاضاة من اتهمه بالتسبب بوفاته

عبر الدكتور شريف عباس، الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي عن سعادته بقرار المحكمة بإنقضاء الدعوى المقامة ضده، حول تسببه في تدهور الحالة الصحية للإعلامي الراحل.

https://www.dostor.org/4288034

إصابة 6 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص في مدينة 6 أكتوبر

شهد الطريق الأوسطي في مدينة 6 أكتوبر، إصابة 6 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطي فى منطقة 6 أكتوبر.

https://www.dostor.org/4287949

لاجارد: الاقتصاد فى منطقة اليورو يظهر صمودا أكبر من المتوقع

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، اليوم الخميس، أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو تباطأ مقارنة بعام 2022 لكنه سيكون هذا العام "أفضل بكثير" مما كان متوقعا، رغم التضخم وأزمة الطاقة.

https://www.dostor.org/4288000

يفوتك هذا المساء الساعات الدستور نشرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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