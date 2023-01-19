بعد تبرئته.. طبيب وائل الإبراشى يهدد بمقاضاة من اتهمه بالتسبب بوفاته

عبر الدكتور شريف عباس، الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي عن سعادته بقرار المحكمة بانقضاء الدعوى المقامة ضده، حول تسببه في تدهور الحالة الصحية للإعلامي الراحل.

قرار المحكمة جاء انتصارًا للحق

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار”، مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن قرار المحكمة جاء انتصارًا للحق ولشخصه وأنه حق له أن يقوم بمقاضاة من اتهموه زورًا وبهتانًا بأنه تسبب في وفاة الابراشي عمدًا، اقتصاصًا لحقه وكرامته.

كما أكد أن سيتواصل مع نقابة الأطباء حتى يقوم باستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة عضويته بها بعد إقرار المحكمة ببراءته وانقضاء الدعوى القضائية التي كانت قد أقيمت ضده.

وفاة وائل الإبراشي

ورحل وائل الإبراشي عن عالمنا في 9 يناير من العام الماضي، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا ورحل عن عمر يناهز الـ58 عامًا.