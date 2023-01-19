إصابة 6 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص في مدينة 6 أكتوبر

شهد الطريق الأوسطي في مدينة 6 أكتوبر، إصابة 6 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطي فى منطقة 6 أكتوبر.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.