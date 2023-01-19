الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

نهاية الشوط الأول.. مصر تتقدم على بلجيكا.. هجوم فعال للفراعنة

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة مصر أمام بلجيكا ضمن منافسات دور المجموعات الرئيسي في بطولة العالم لكرة اليد بتقدم مصري كبير بنتيجة 22/15.

ويقدم لاعبو مصر مباراة قوية للغاية حيث يفرضون هيمنتهم بالكامل على مجريات اللقاء حتى الآن.

بدأت المباراة سريعة للغاية وبدأ لاعبو بلجيكا بالتسجيل مبكرا إلى أن محسن رمضان وسيف الدرع ردا بهدفين سريعين خلال أول دقيقتين.

وسجل يحيى الدرع 3 أهداف متتالية إلى جانب هدف لمحسن رمضان ليطلب مدرب بلجيكا وقته المستقطع الأول من أجل إيقاف الزحف المصري المبكر مع الدقيقة الخامسة بعد وصول النتيجة لستة أهداف مقابل 2.

شهدت الدقائق التالية تألقا كبيرا لكل من محسن رمضان وسيف الدرع ومحمد سند حيث تناوب ثلاثتهم على تسجيل عدة أهداف متتالية لتصبح النتيجة 13/8 مع مرور ربع ساعة.

قام باروندو بإشراك مهاب سعيد بدلا من محسن رمضان مع مرور 18 دقيقة, وسجل أحمد مؤمن هدفين متتاليين لتصبح النتيجة 17/10.

أضاف علي زين هدفا جديدا لتصبح النتيجة 18/11 مع مرور 22 دقيقة من أحداث اللقاء.
وسجل أحمد مؤمن هدفا جديدا في الدقيقة 23 لتصبح النتيجة 19/11.

تصدى كريم هنداوي لتصويبة واستغل خلو مرمى بلجيكا من حارسه ليضع الكرة مباشرة في المرمى ليكتب اسمه بين لائحة مسجلي أهداف الفراعنة في الدقيقة 25 وتصبح النتيجة 20/12.
وحرم حارس بلجيكا أحمد هشام دودو من تسجيل هدف جديد في الدقيقة 27 بعد التصدي لتصويبته من رمية جزائية حصل عليها مهاب سعيد.

سجل مهاب سعيد وسيف الدرع هدفين متتاليين في أقل من 20 ثانية لتصبح النتيجة 22/15 قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

لم تسفر هذه الدقيقة عن أي جديد وانتهى الشوط بتقدم الفراعنة 22/15.

منتخب مصر منتخب مصر لكرة اليد مباراة مصر وبلجيكا مونديال اليد 2023

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