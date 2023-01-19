الليلة.. حلقة جديدة من برنامج «كابيتانو مصر» عبر قناة ON

تعرض مساء اليوم الخميس حلقة جديدة من برنامج اختيار مواهب كرة القدم "كابيتانو مصر" في تمام الساعة العاشرة مساء عبر قناة ON الفضائية.

ويظهر خلال حلقة اليوم من برنامج اختيار مواهب كرة القدم "كابيتانو مصر" والذي يرفع شعار “الملعب هو الحكم” تحدي جديد بين متسابقي البرنامج وتنطلق في حلقة اليوم افتتاح الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وواصل "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقّد نادي شربين الرياضي وتابع فعاليات المشروع القومي لاكتشاف مواهب كرة القدم كابيتانو مصر الذى تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على كورة لأحد مواهب برنامج كابيتانو مصر اسمه يوسف، معقبا: "هتلعب بيها ولا هتشيلها" ليرد الناشئ: "هشيلها، وكتب الرئيس السيسى على الكرة : "بسم الله الرحمن الرحيم، ابنى يوسف كل سنة وانت طيب يا يوسف" ، ونصح الرئيس السيسى يوسف بالمواظبة على الرياضية والاهتمام باللياقة النهائية".



يذكر أن برنامج كابيتانو مصر" يعد أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، واطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.