الخميس 19 يناير 2023
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تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تكشف لـ«الدستور» خريطة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية على محافظات مصر

الأمطار
الأمطار

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات الجوية، عن خريطة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية على محافظات مصر، والذي أكد  أنه خلال هذه الأيام يوجد تحسن في الأحوال الجوية بسبب تأثرنا بمرتفع جوي.

وتابع الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلًا: "نشهد أيضًا تلاشي فرص سقوط الأمطار من أغلب محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن يكون يوم السبت المقبل، فرص أمطار خفيفة على غرب البلاد في السلوم ومطروح".

وأضاف: "بصفة عامة محافظات القاهرة الكبري بها تحسن في الأحوال الجوية، بسبب تأثرنا بمرتفع جوي وزيادة سطوع الشمس، وتلاشي السحب التي تؤثر علينا في سقوط الأمطار ووجود سحب قادمة من شبه الجزيرة العربية، وسيكون ارتفاع درجات الحرارة درجتين أو 3 بالنهار، ويكون انخفاض درجات الحرارة ليلًا".

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنًا بداية فصل الشتاء فلكيًا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

 فصل الشتاء هذا العام

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفي فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي 23 درجة ونصف جنوبًا، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي.

الأرصاد محافظات مصر التقلبات الجوية الجوية سقوط الأمطار الامطار

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