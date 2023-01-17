مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الثلاثاء 17-1-2023

تحظى مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 17-1-2023 على نسب مشاهدة عالية، حيث يتم إعلانها يوميا في بيان صادر عن الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تعد الجهة المنوطة بذلك والتي يعتمدها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في رفع الأذان والإقامة في كافة مساجد الجمهورية والتي تختلف من محافظة إلى أخرى.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 17-1-2023

يستطيع المواطنين الراغبين في ضبط مواعيد صلواتهم الخمس الاطلاع على مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 17-1-2023 التي تصدرها هيئة المساحة المصرية لكافة محافظات الجمهورية وهي كالتالي:-

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 5:20 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:05 مساء.

صلاة العصر الساعة 2:58 عصراً.

صلاة المغرب الساعة 5:18 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:39 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة بني سويف

صلاة الفجر الساعة 5:20 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:05 مساء.

صلاة العصر الساعة 3:01 عصراً.

صلاة المغرب الساعة 5:21 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:41 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر الساعة 5:22 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:06 مساء.

صلاة العصر الساعة 2:58 عصراً.

صلاة المغرب الساعة 5:18 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:40 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة قنا

صلاة الفجر الساعة 5:10 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 11:59 مساء.

صلاة العصر الساعة 2:59 عصراً.

صلاة المغرب الساعة 5:20 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:38 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة الغربية

صلاة الفجر الساعة 5:22 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:05 مساء.

صلاة العصر الساعة 2:57 عصراً.

صلاة المغرب الساعة 5:16 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:39 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 5:38 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:21 مساء.

صلاة العصر الساعة 3:12 عصراً.

صلاة المغرب الساعة 5:31 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:54 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة كفرالشيخ

صلاة الفجر الساعة 5:23 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:06 مساء.

صلاة العصر الساعة 2:57 عصراً.

صلاة المغرب الساعة 5:17 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:39 مساء.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية