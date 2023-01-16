ننشر إمساكية شهر رمضان 2023 وموعد صلاة التراويح

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان الذي حددته البحوث الفلكية ليوافق 23 مارس المقبل>

ويحظى شهر رمضان باهتمام خاص من المسلمين حيث يقيمون صلاة التراويح في المساجد وهو من أهم ما يميز شهر رمضان عن باقي شهور العام، لذا يهتم المسلمون بمعرفة إمساكية شهر رمضان لتحديد مواعيد الصلوات الخمس وصلاة التراويح.

وهو ما يستعرضه “الدستور” في التقرير التالي..

إمساكية شهر رمضان 2023