الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ننشر إمساكية شهر رمضان 2023 وموعد صلاة التراويح

شهر رمضان
شهر رمضان

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان الذي حددته البحوث الفلكية ليوافق 23 مارس المقبل>

ويحظى شهر رمضان باهتمام خاص من المسلمين حيث يقيمون صلاة التراويح في المساجد وهو من أهم ما يميز شهر رمضان عن باقي شهور العام، لذا يهتم المسلمون بمعرفة إمساكية شهر رمضان لتحديد مواعيد الصلوات الخمس وصلاة التراويح.

وهو ما يستعرضه “الدستور” في التقرير التالي.. 

إمساكية شهر رمضان 2023

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء والتراويح 
الخميس123 مارس، 202304:43 ص06:09 ص12:15 م03:43 م06:20 م07:50 م
الجمعة224 مارس، 202304:42 ص06:08 ص12:14 م03:43 م06:21 م07:51 م
السبت325 مارس، 202304:41 ص06:07 ص12:14 م03:43 م06:22 م07:52 م
الأحد426 مارس، 202304:39 ص06:05 ص12:14 م03:43 م06:22 م07:52 م
الأثنين527 مارس، 202304:38 ص06:04 ص12:14 م03:43 م06:23 م07:53 م
الثلاثاء628 مارس، 202304:37 ص06:03 ص12:13 م03:44 م06:24 م07:54 م
الأربعاء729 مارس، 202304:35 ص06:02 ص12:13 م03:44 م06:24 م07:54 م
الخميس830 مارس، 202304:34 ص06:00 ص12:13 م03:44 م06:25 م07:55 م
الجمعة931 مارس، 202304:33 ص05:59 ص12:12 م03:44 م06:26 م07:56 م
السبت1001 أبريل، 202304:31 ص05:58 ص12:12 م03:44 م06:26 م07:56 م
الأحد1102 أبريل، 202304:30 ص05:57 ص12:12 م03:44 م06:27 م07:57 م
الأثنين1203 أبريل، 202304:28 ص05:55 ص12:11 م03:44 م06:27 م07:57 م
الثلاثاء1304 أبريل، 202304:27 ص05:54 ص12:11 م03:44 م06:28 م07:58 م
الأربعاء1405 أبريل، 202304:26 ص05:53 ص12:11 م03:44 م06:29 م07:59 م
الخميس1506 أبريل، 202304:24 ص05:52 ص12:11 م03:44 م06:29 م07:59 م
الجمعة1607 أبريل، 202304:23 ص05:51 ص12:10 م03:44 م06:30 م08:00 م
السبت1708 أبريل، 202304:21 ص05:49 ص12:10 م03:44 م06:31 م08:01 م
الأحد1809 أبريل، 202304:20 ص05:48 ص12:10 م03:44 م06:31 م08:01 م
الأثنين1910 أبريل، 202304:19 ص05:47 ص12:09 م03:44 م06:32 م08:02 م
الثلاثاء2011 أبريل، 202304:17 ص05:46 ص12:09 م03:44 م06:33 م08:03 م
الأربعاء2112 أبريل، 202304:16 ص05:45 ص12:09 م03:44 م06:33 م08:03 م
الخميس2213 أبريل، 202304:14 ص05:43 ص12:09 م03:44 م06:34 م08:04 م
الجمعة2314 أبريل، 202304:13 ص05:42 ص12:08 م03:44 م06:35 م08:05 م
السبت2415 أبريل، 202304:12 ص05:41 ص12:08 م03:44 م06:35 م08:05 م
الأحد2516 أبريل، 202304:10 ص05:40 ص12:08 م03:44 م06:36 م08:06 م
الأثنين2617 أبريل، 202304:09 ص05:39 ص12:08 م03:44 م06:37 م08:07 م
الثلاثاء2718 أبريل، 202304:06 ص05:37 ص12:07 م03:44 م06:38 م08:08 م
الأربعاء2819 أبريل، 202304:05 ص05:35 ص12:07 م03:44 م06:39 م08:09 م
الخميس2920 أبريل، 202304:03 ص05:34 ص12:07 م03:44 م06:39 م08:09 م
الجمعة3021 أبريل، 202304:02 ص05:33 ص12:07 م03:44 م06:40 م08:10 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كم عدد الأيام المتبقية على موعد شهر رمضان 2023 في مصر؟

موعد أول شهر رجب 2023 وفضائل الصيام فيه

 

رمضان البحوث الفلكية امساكية شهر رمضان صلاة التراويح مواعيد الصلوات إمساكية شهر رمضان 2023

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