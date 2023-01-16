ننشر إمساكية شهر رمضان 2023 وموعد صلاة التراويح
أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان الذي حددته البحوث الفلكية ليوافق 23 مارس المقبل>
ويحظى شهر رمضان باهتمام خاص من المسلمين حيث يقيمون صلاة التراويح في المساجد وهو من أهم ما يميز شهر رمضان عن باقي شهور العام، لذا يهتم المسلمون بمعرفة إمساكية شهر رمضان لتحديد مواعيد الصلوات الخمس وصلاة التراويح.
وهو ما يستعرضه “الدستور” في التقرير التالي..
إمساكية شهر رمضان 2023
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء والتراويح
|الخميس
|1
|23 مارس، 2023
|04:43 ص
|06:09 ص
|12:15 م
|03:43 م
|06:20 م
|07:50 م
|الجمعة
|2
|24 مارس، 2023
|04:42 ص
|06:08 ص
|12:14 م
|03:43 م
|06:21 م
|07:51 م
|السبت
|3
|25 مارس، 2023
|04:41 ص
|06:07 ص
|12:14 م
|03:43 م
|06:22 م
|07:52 م
|الأحد
|4
|26 مارس، 2023
|04:39 ص
|06:05 ص
|12:14 م
|03:43 م
|06:22 م
|07:52 م
|الأثنين
|5
|27 مارس، 2023
|04:38 ص
|06:04 ص
|12:14 م
|03:43 م
|06:23 م
|07:53 م
|الثلاثاء
|6
|28 مارس، 2023
|04:37 ص
|06:03 ص
|12:13 م
|03:44 م
|06:24 م
|07:54 م
|الأربعاء
|7
|29 مارس، 2023
|04:35 ص
|06:02 ص
|12:13 م
|03:44 م
|06:24 م
|07:54 م
|الخميس
|8
|30 مارس، 2023
|04:34 ص
|06:00 ص
|12:13 م
|03:44 م
|06:25 م
|07:55 م
|الجمعة
|9
|31 مارس، 2023
|04:33 ص
|05:59 ص
|12:12 م
|03:44 م
|06:26 م
|07:56 م
|السبت
|10
|01 أبريل، 2023
|04:31 ص
|05:58 ص
|12:12 م
|03:44 م
|06:26 م
|07:56 م
|الأحد
|11
|02 أبريل، 2023
|04:30 ص
|05:57 ص
|12:12 م
|03:44 م
|06:27 م
|07:57 م
|الأثنين
|12
|03 أبريل، 2023
|04:28 ص
|05:55 ص
|12:11 م
|03:44 م
|06:27 م
|07:57 م
|الثلاثاء
|13
|04 أبريل، 2023
|04:27 ص
|05:54 ص
|12:11 م
|03:44 م
|06:28 م
|07:58 م
|الأربعاء
|14
|05 أبريل، 2023
|04:26 ص
|05:53 ص
|12:11 م
|03:44 م
|06:29 م
|07:59 م
|الخميس
|15
|06 أبريل، 2023
|04:24 ص
|05:52 ص
|12:11 م
|03:44 م
|06:29 م
|07:59 م
|الجمعة
|16
|07 أبريل، 2023
|04:23 ص
|05:51 ص
|12:10 م
|03:44 م
|06:30 م
|08:00 م
|السبت
|17
|08 أبريل، 2023
|04:21 ص
|05:49 ص
|12:10 م
|03:44 م
|06:31 م
|08:01 م
|الأحد
|18
|09 أبريل، 2023
|04:20 ص
|05:48 ص
|12:10 م
|03:44 م
|06:31 م
|08:01 م
|الأثنين
|19
|10 أبريل، 2023
|04:19 ص
|05:47 ص
|12:09 م
|03:44 م
|06:32 م
|08:02 م
|الثلاثاء
|20
|11 أبريل، 2023
|04:17 ص
|05:46 ص
|12:09 م
|03:44 م
|06:33 م
|08:03 م
|الأربعاء
|21
|12 أبريل، 2023
|04:16 ص
|05:45 ص
|12:09 م
|03:44 م
|06:33 م
|08:03 م
|الخميس
|22
|13 أبريل، 2023
|04:14 ص
|05:43 ص
|12:09 م
|03:44 م
|06:34 م
|08:04 م
|الجمعة
|23
|14 أبريل، 2023
|04:13 ص
|05:42 ص
|12:08 م
|03:44 م
|06:35 م
|08:05 م
|السبت
|24
|15 أبريل، 2023
|04:12 ص
|05:41 ص
|12:08 م
|03:44 م
|06:35 م
|08:05 م
|الأحد
|25
|16 أبريل، 2023
|04:10 ص
|05:40 ص
|12:08 م
|03:44 م
|06:36 م
|08:06 م
|الأثنين
|26
|17 أبريل، 2023
|04:09 ص
|05:39 ص
|12:08 م
|03:44 م
|06:37 م
|08:07 م
|الثلاثاء
|27
|18 أبريل، 2023
|04:06 ص
|05:37 ص
|12:07 م
|03:44 م
|06:38 م
|08:08 م
|الأربعاء
|28
|19 أبريل، 2023
|04:05 ص
|05:35 ص
|12:07 م
|03:44 م
|06:39 م
|08:09 م
|الخميس
|29
|20 أبريل، 2023
|04:03 ص
|05:34 ص
|12:07 م
|03:44 م
|06:39 م
|08:09 م
|الجمعة
|30
|21 أبريل، 2023
|04:02 ص
|05:33 ص
|12:07 م
|03:44 م
|06:40 م
|08:10 م