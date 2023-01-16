الإثنين 16 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 16 يناير 2023 بالبنوك

الريال السعودي
الريال السعودي

يقدم موقع الدستور الإلكتروني سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 16 يناير 2023 في البنوك المصرية من خلال لوحة التداول والتعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج الأسواق المصرية للعملة المراد تحويلها ومدى تأثيرها على حركة الاقتصاد المصري وتأثيرها في الأسواق للمستهلكين.

 

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 16 يناير 2023 

يشهد سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 16 يناير 2023 في البنوك المصرية استقرار نسبي عقب ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية من بينهم العملة المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الماضي حيث كسرت حاجز ال 7.50 جنيه داخل بنوك القطاع المصرفي المصري وشركات الصرافة المرخصة.

 

ووصل سعر صرف العملة السعودية إلى ما يلي:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 7.85 جنيه للشراء و 7.89 جنيه للبيع.

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أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

وصل سعر صرف العملة السعودية إلى 7.84 جنيه للشراء و 7.86 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

بلغ الريال السعودي في بنك مصر نحو 7.84 جنيه للشراء و 7.86 جنيه للبيع.
 

قدرت العملة السعودية في بنك الإسكندرية بنحو 7.84 جنيه في عمليات الشراء و 7.89 جنيه في عمليات البيع.
 

وصل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 7.82 جنيه للشراء و 7.88 جنيه للبيع.

 

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال نحو 8.15 جنيه للشراء و 8.17 جنيه للبيع.


في بنك البركة وصل سعر الريال نحو 7.81 جنيه للشراء و 7.88 جنيه للبيع.

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في بنك SAAB وصل سعر الريال نحو 7.80 جنيه للشراء و 7.86 جنيه للبيع.

 

في بنك HSBC وصل سعر الريال نحو 7.81 جنيه للشراء و 7.88 جنيه للبيع.

 

في بنك الإسكان والتعمير وصل سعر الريال نحو 7.81 جنيه للشراء و 7.88 جنيه للبيع.

 

في بنك القاهرة وصل سعر الريال نحو 7.81 جنيه للشراء و 7.88 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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