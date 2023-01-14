يبحث عن توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023 مئات الألاف من أولياء الأمور، وذلك عقب انتشار اخبار بتسريب صور لورقة أسئلة مادة اللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي التليجرام صباح اليوم وتراقب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جروبات المنتشر فيها تداول ورق الأسئلة لضبط المتورطين من الطلاب ومراقبي اللجان الامتحانية.

توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023

ينشر موقع الدستور الإلكتروني كيفية توزيع درجات المواد الأساسية التي يخضع لها طلاب 1 ثانوي العام خلال الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022-2023 وهي كما يلي :-

درجات مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة.

درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة ودرجة النجاح من 20 درجة.

درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة.

درجات مادة الرياضيات 40 درجة ودرجة النجاح من 20 درجة.

درجات مادة الكيمياء 20 درجة ودرجة النجاح من 10 درجة.

درجات مادة الفيزياء 20 درجة ودرجة النجاح من 10 درجة.

درجات مادة الأحياء 20 درجة ودرجة النجاح من 10 درجة.

درجات مادة الجغرافيا 20 درجة ودرجة النجاح من 10 درجة.

درجات مادة الفلسفة والمنطق 20 درجة ودرجة النجاح من 10 درجة.

درجات مادة التاريخ 20 درجة ودرجة النجاح من 10 درجة.

موعد انتهاء امتحانات طلاب 1 ثانوي 2022-2023

توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023 وموعد انتهاء امتحانات الطلاب للفصل الدراسي الأول والتي انطلقت اليوم السبت الموافق 14 يناير الجاري في جميع محافظات الجمهورية حيث تنتهي يوم 26 من شهر يناير 2023 وتنطلق اجازة نصف العام لكافة طلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية يوم السبت الموافق 28 يناير الجاري وتستمر لمدة 15 يومًا وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

يذكر أن عدد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ما يقرب من مليون و 200 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية حيث تعقد الامتحانات بشكل إلكتروني من خلال أجهزة التابلت المدرسي وروقيا للطلاب اللذين لم يتسلموا التابلت المدرسي في كافة محافظات الجمهورية.

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