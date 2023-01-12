رئيس جامعة المنيا يتفقد انتظام أعمال الامتحانات بلجان كلية الهندسة (صور)

واصل الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، اليوم الخميس، جولاته التفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحانات بكليات الجامعة.

وتفقد رئيس الجامعة، لجان الامتحانات بكلية الهندسة، والتي يؤدي بها طلاب الفرقة الإعدادية امتحاناتهم، وطلاب برنامجي الميكاترونيات والروبوتات الصناعية، والبتروكيماويات.

رافق القائم بأعمال رئيس الجامعة خلال جولته، الدكتور مصطفى محمود عميد كلية الهندسة، ووكلاء الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وشدد “فرحات” على الملاحظين والمراقبين باللجان، ضرورة توفير الهدوء والانتظام التام لأداء الطلاب امتحاناتهم، مع الالتزام بمراعاة القواعد المنظمة للعملية الامتحانية، والتشديد على منع أي طالب دخول لجنته بالهاتف المحمول، منعًا لمسببات الغش، وحرص الكلية على تعليق لافتات على مداخل اللجان بالضوابط المنظمة للامتحانات، وتُحذر الطلاب من اصطحابهم لأية متعلقات شخصية معهم.

وشملت جولة الدكتور عصام فرحات، المكاتب الإدارية بالكلية، بالنظام وحسن سير العمل والانضباط التام التي تتمتع به كليات الهندسة، لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب، وكذا للباحثين وطلاب الدراسات العليا.

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