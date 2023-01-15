الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 15- 1- 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

مع بداية الساعات الأولى شغل قطاع عريض من المواطنين على معرفة سعر الدولار اليوم الأحد 15- 1- 2023 في البنوك المصرية، مع وجود استقرار في سعر الدولار اليوم خلال بداية أيام العمل الأسبوعية للبنوك، عقب تراجعها السبت 13 قرشا بنهاية تعاملات الأسبوع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الأحد 15- 1- 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض “الدستور” خلال هذا التقرير سعر الدولار اليوم الأحد 15- 1- 2023 في البنوك المصرية. 
 

أسعار الدولار في مصر اليوم
 

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 15 يناير 2023، في البنك المركزي المصري، مستوى بمبلغ 29.50 جنيه للشراء، و29.63 جنيه للبيع.
 

سجلت أسعار الدولار اليوم الأحد 15 يناير 2023، بنك قناة السويس، مستوى مبلغ 29.50 جنيه للشراء وقيمة 29.55 جنيه للبيع.
 

وسجل سعر الدولار الآن اليوم الأحد 15 يناير 2023، في بنك الإسكندرية، بمستوى قيمته مبلغ 29.55 جنيه للشراء ومبلغ 29.65 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار الآن ببنك مصر مستوى مبلغ 29.50 جنيه للشراء وقيمة 29.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 
سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد في المصرف العربي الدولي نحو مبلغ 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد في ميد بنك مستوى 29.60 جنيه للشراء و29.70 جنيه للبيع.

وكشف تقرير الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن يكون المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل مبلغ 24.4% في شهر ديسمبر 2022 مقابل 21.5% في نوفمبر 2022.

 

اقرأ ايضا

الاستمارة الالكترونية 3 ثانوي.. رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

 

بعد وفاة مليادريرات عملات مشفرة.. هل سيعود سوق العملات للارتفاع في 2023؟

أسعار العملات الرقمية.. ارتباك بسبب الفائدة الأمريكية

وقال المركزي من خلال منشور له على الموقع الرسمي له، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يناير 2023، معدل شهري بلغ 2.1% في ديسمبر 2022 مقابل معدلًا بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.3% في نوفمبر 2022. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 21.3% في ديسمبر 2022 مقابل18.7% في نوفمبر 2022.

سعر الدولار اليوم الأحد الدولار اليوم الأحد الدولار البنوك المصرية سعر الدولار اليوم الأحد 15- 1

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 15 يناير 2023 فى البنوك المصرية

«الصحة» تكشف تفاصيل فحوصات الكشف الطبى للمقبلين على الزواج

سعر الذهب اليوم الأحد 15 يناير 2023 فى مصر بدون مصنعية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-1-2023 والقنوات الناقلة

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 15 يناير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الحديد اليوم الأحد 15 يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس