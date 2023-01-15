سعر الدولار اليوم الأحد 15- 1- 2023 فى البنوك المصرية

مع بداية الساعات الأولى شغل قطاع عريض من المواطنين على معرفة سعر الدولار اليوم الأحد 15- 1- 2023 في البنوك المصرية، مع وجود استقرار في سعر الدولار اليوم خلال بداية أيام العمل الأسبوعية للبنوك، عقب تراجعها السبت 13 قرشا بنهاية تعاملات الأسبوع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الأحد 15- 1- 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض “الدستور” خلال هذا التقرير سعر الدولار اليوم الأحد 15- 1- 2023 في البنوك المصرية.



أسعار الدولار في مصر اليوم



سجل سعر الدولار اليوم الأحد 15 يناير 2023، في البنك المركزي المصري، مستوى بمبلغ 29.50 جنيه للشراء، و29.63 جنيه للبيع.



سجلت أسعار الدولار اليوم الأحد 15 يناير 2023، بنك قناة السويس، مستوى مبلغ 29.50 جنيه للشراء وقيمة 29.55 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار الآن اليوم الأحد 15 يناير 2023، في بنك الإسكندرية، بمستوى قيمته مبلغ 29.55 جنيه للشراء ومبلغ 29.65 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الآن ببنك مصر مستوى مبلغ 29.50 جنيه للشراء وقيمة 29.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد في المصرف العربي الدولي نحو مبلغ 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد في ميد بنك مستوى 29.60 جنيه للشراء و29.70 جنيه للبيع.

وكشف تقرير الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن يكون المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل مبلغ 24.4% في شهر ديسمبر 2022 مقابل 21.5% في نوفمبر 2022.

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وقال المركزي من خلال منشور له على الموقع الرسمي له، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يناير 2023، معدل شهري بلغ 2.1% في ديسمبر 2022 مقابل معدلًا بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.3% في نوفمبر 2022. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 21.3% في ديسمبر 2022 مقابل18.7% في نوفمبر 2022.