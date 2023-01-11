بعد وفاة مليادريرات عملات مشفرة.. هل سيعود سوق العملات للارتفاع في 2023؟

مع إدخال العمل عن بعد والعزلة القسرية التي أدت إلى زيادة المدفوعات الرقمية، جنبًا إلى جنب مع انتشار النقود الورقية السهلة، كان من المفترض أن تدخل العملات المشفرة عصرًا ذهبيًا للنمو بعد ازمة وباء كورونا، ولكن هل سيعود سوق العملات المشفرة إلى الارتفاع في عام 2023؟

بعد الانتعاش القوي في المراحل الأولى خلال العامين الماضيين، ومع اقتراب Bitcoin من علامة 50،000 دولار في عام 2021 ، وانعكاس أسعار الفائدة المنخفضة وتشديد المعروض من النقود بالدولار الأمريكي، عانت العملات المشفرة من انعكاس ملحوظ في الثروات.

وعند العثور على أرضية أعلى بأكثر من 50٪ من مستوى ما قبل الجائحة البالغ حوالي 10000 دولار ، استقرت عملة البيتكوين مؤخرًا عند حوالي 13000 دولار - وهو عائد قوي لمدة ثلاث سنوات، ولكن السوق الآن يستيقظ على منصة التكنولوجيا المالية التي تشهد استثمارات أقل وأقل ورأس المال الاستثماري المتاح بسهولة.

يعتمد ما إذا كان سوق العملات الرقمية قادرًا على الانتعاش في عام 2023 على عدد من العوامل. تشمل هذه العوامل الظروف الاقتصادية والتطورات التنظيمية والابتكارات التكنولوجية ومشاعر المستثمرين والأحداث العالمي، بالاضافة الى العديد من الزمات التي تواجها العنلات الرقمية عقب مقتل العديد من مليارديرات العملات المشفرة.

ما وراء وفاة مليارديرات العملات المشفرة؟

سلسلة حوادث متتالية لمليارديرات العملات المشفرة خلال العام لماضي، أدت إلى إثارة الجدل خلال الفترة الماضية، حيث دخل عالم العملات المشفرة في دوامة مع تكرار هذه الحوادث لمليارديرات جنوا ثروات طائلة من العملات المشفرة.

وأخمدت العديد من الوفيات لعدد من المليارديرات العملات المشفرة في غضون شهر نيران نظريات المؤامرة بين الضالعين في مجال العملات، وفرضيات تزعم بأن هؤلاء يتصنعون موتهم لبدء مرحلة جديدة في حياتهم للاستمتاع بملايين الدولارات بعيدا عن الأعين.

بدأت سلسلة حوادث بموت نيكولاي موشيغيان، المؤسس المشارك لشركة ميكرداو MakerDAO، والذي توفي عن عمر يناهز ٢٩ عامًا في شاطئ بورتوريكو، بعد ساعات فقط من تغريدة نشرها قائلا: وكالات استخبارات تلاحقنى، تلاه العثور على الملياردير خافيير بيوسكا ، ميتًا في 22 نوفمبر 2022 بملقا الاسبانية بعد أنباء عن خضوع شركته لتحقيق في أحد أضخم الاحتيالات بإسبانيا.

وعثر علب تينتيان كولاندر المؤسس المشارك لمجموعة أمبر، ميتًا في ظروف غامضة أثناء نومه،وبعد يومين فقط ، توفي الملياردير الروسي فياتشيسلاف تاران في حادث تحطم مروحية.

وأشارت تقارير إلى أن هذه الوفيات المتلاحقة لأثرياء من قطاع العملات المشفرة، تلاها حالة وفاة أخرى لبارك مو ، نائب رئيس Vidente ، أكبر مساهم في بورصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية Bithumb ، في ظروف غامضة أمام منزله.