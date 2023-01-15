الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أسعار الكتب في معرض الكتاب 2023

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يستعد المواطنين بجمهورية مصر العربية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام بشكل دوري كل عام للدورة الـ54 للمعرض، وشهد محرك البحث "جوجل" العديد من عمليات البحث حول أسعار الكتب في معرض الكتاب 2023.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور أسعار الكتب التي تتوفر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 لدور النشر، بائعي الكتب، المؤلفين الذين يعرضون الروايات والكتب المختلفة:

خصومات للطلبة بالمدارس والجامعات في معرض الكتاب 2023

خصص القائمين على معرض القاهرة الدولي للكتاب للطلبة بمختلف المراحل التعليمية مبادرة "كتاب لكل طالب"، حيث أعلنت وزارة الثقافة تقديم خصومات خاصة لهم بنسبة 90%، بشرط إظهار كارنيه الجامعة أو المدرسة، و تكون الخصومات على 5 كتب من إصدارات وزارة الثقافة القديمة، على أن يكون الكتب الخمس من منفذ واحد من المنافذ التالية:

الهيئة المصرية العامة للكتاب.

مركز القومى للترجمة.

المجلس الأعلى للثقافة.

دار الوثائق القومية.

صندوق التنمية الثقافية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة.

«بلاش مقاطعة».. كاتب صحفى: «اشترى 3 كتب بدل 10 من معرض الكتاب»

موعد معرض الكتاب 2023 وكيفية حجز التذاكر

 

أسعار الكتب المعاد بيعها

سعر كتاب "رحلة مصاصي الدماء" للمؤلف محمد يسر الدين، الناشر دار أمجاد الدولية للنشر والتوزيع 30 جنيه.

سعر كتاب "الصلاة الأولى" للمؤلف عمر سيف الدين، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات 50 جنيه.

سعر كتاب "بوابات الطاقة" للمؤلفة فاطمة عوض، الناشر دار أمجاد الدولية للنشر والتوزيع 60 جنيه.

سعر كتاب "أسرار حرب الغاز" للمؤلف جمال طه، الناشر دار نهضة مصر للنشر 70 جنيه.

سعر كتاب "مصريات عربيات" للمؤلفة رضوي زكي، الناشر دار نهضة مصر للنشر 85 جنيه.

سعر كتاب "اليهودية في العقيدة والتاريخ" للمؤلف عصام الدين حفني ناصف، توكيل دار الفرات 90 جنيه.

سعر 4 أجزاء لكتاب "دراسة في عبقرية المكان" للمؤلف جمال حمدان، الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب 140 جنيه.

سعر كتاب "علماء الأتراك في النهضة الفكرية في العصر العباسي الثاني" للمؤلف دكتور محمد السعيد محمد بركات، الناشر دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر 160 جنيه.

معرض الكتاب 2023 معرض القاهره الدولي للكتاب الروايات خصومات للطلبة بالمدارس والجامعات الهيئة المصرية العامة للكتاب وزارة الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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