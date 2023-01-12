الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

موعد معرض الكتاب 2023 وكيفية حجز التذاكر

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أيام قليلة تفصلنا عن موعد معرض الكتاب 2023، ويكثر التساؤل من قبل الكتاب والقراء، وأصحاب دور النشر عن كيفية حجز التذاكر، وسيبدأ فتح أبوابه مقابل الجمهور في يوم 25 من شهر يناير الحالي بدورته 54، حيث سيبدأ الافتتاح الرسمي للمعرض والذي ستحضره وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، في يوم 24 من يناير 2023، وذلك بمقره في مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

موعد معرض الكتاب 2023 وكيفية حجز التذاكر

وتقدم "الدستور" بهذا التقرير موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، وكيفية حجز تذاكر معرض الكتاب.

معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54

حدث ثقافي ينتظره الكثير من القراء والمثقفين، من أجل اقتناء العديد من الكتب الجديدة ومشاهدة كافة العروض الفنية التي سيتم تقديمها من خلال برنامج ثقافي فني شامل، عبر أيام معرض الكتاب.

وستحل المملكة الأردنية الهاشمية كضيف شرف بالمعرض بدورته 54، وقد اختارت اللجنة العليا للمعرض الفنان المبدع الراحل “صلاح جاهين” كشخصية للمعرض، أما جاء كاتب الأطفال وهو «كامل كيلاني» كشخصية معرض الطفل بوصفه أنه رائدا من رواد أدب الطفل وليس في مصر فقط وإنما يكون في العالم.

تذاكر معرض الكتاب 2023

وطرحت منصة معرض القاهرة للكتاب الحجز لتذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 وكيفية شرائها، وذلك من خلال لينك حجز تذاكر معرض الكتاب بدورته الـ54، والذي سيبدأ في يوم 24 يناير وسيستمر إلى يوم 6 فبراير 2023، ويكون متضمنا أكثر من حوالي 1000 دار نشر مصرية ودار نشر عربية، وسيشهد الكثير من الفعاليات الثقافية المتنوعة، والأنشطة الترفيهية المتعددة والتي تناسب الكبار والأطفال.

موعد فتح باب التطوع 2023 في معرض الكتاب

بعد اختياره شخصية معرض كتاب الطفل.. هل تطبع «هيئة الكتاب» أعمال كامل الكيلانى؟

وأكد الدكتور “أحمد بهي الدين العساسي”، وهو رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بوقت سابق إنه يكون تنفيذًا لكافة توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، “وزيرة الثقافة”، الخاصة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي سيقام تحت رعاية فخامة “الرئيس عبد الفتاح السيسي”، قد قررت اللجنة العليا للمعرض أنه سيتم تخفيض الزيادة التي قد كانت أقرت من خلال بالنسبة لكافة الناشرين العرب المشاركين بالمعرض، لكي تكون 2% بدلًا من نسبة 5%، وبالنسبة لكافة لناشرين المصريين 5% بديلًا عن 12.5%.

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