تجري خلال هذه الفترة عملية التطوع بمعرض الكتاب 2023، عقب أن تم فتح مبادرة “أنا متطوع” - "شباب معرض القاهرة الدولى للكتاب"، زاد التساؤل عن موعد فتح باب التطوع 2023 في معرض الكتاب عبر جوجل، منذ أيام فتح باب التقديم للتطوع بفعاليات المعرض.

موعد فتح باب التطوع 2023 في معرض الكتاب

وينشر “الدستور” بهذا التقرير موعد فتح باب التطوع في معرض الكتاب 2023 .

ويشار إلى أن يكون برنامج التطوع في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2023، كان عن الفتح لباب التقديم من أجل تطويع الشاب والفتيات بفعاليات معرض الكتاب بدورته الـ54 في الفترة من يوم 24 يناير 2023 إلى 6 فبراير 2023.

وقرر البرنامج قبول الشباب وذلك من عمر 16 سنة وإلى عمر 25 سنة من الأشخاص الراغبين في التطوع، وبالفعل قد تم الانتهاء من التقديم والفرز لكافة الطلبات المقدمة وسوف يتم موافاة المؤهلين إلى المقابلة الشخصية اول بأول من خلال الايميل.

ويمكن للشباب الراغبين بالتطوع بمعرض الكتاب 2023، أن يتعرفوا على موقف طلبهم بالقبول أو طلبهم بالرفض عبر الراوبط الرسمية التي قد تم الكشف عنها، وذلك عبر الدخول على موقع المبادرة، ثم الكتابة للاسم أو الرقم القومي للقيام بالاستعلام عن النتيجة والتعرف على ميعاد المقابلة.

موعد فتح باب التطوع في معرض الكتاب 2023

وحدد البرنامج كافة مواعيد مقابلات التطوع بمعرض الكتاب 2023 لجميع الشباب والفتيات الذين قد تقدموا بطلبات، والتي ستتمثل في التالي:

مواعيد مقابلات لجنة “التنظيم والمعلومات” بدأ يوم الخميس الماضي الموافق 29 ديسمبر.

مواعيد مقابلات لجنة "التوثيق الاعلامي" كانت يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023.

وتُقام الدورة الـ54 في معرض الكتاب، فى الفترة ما بين 24 يناير 2023 إلى 6 فبراير 2023 في مركز مصر للمعارض الدولية، وستحل الأردن كضيف شرف الدورة وقد تمّ الاختيار للشاعر صلاح جاهين كشخصية المعرض، وأيضا الكاتب كامل كيلاني كشخصية معرض كتاب الطفل.

ومن جهته قد اختارت اللجنة العليا في معرض الكتاب الشاعر “صلاح جاهين” شخصية المعرض، والكاتب “كامل كيلاني” شخصية معرض كتاب الطفل، وأيضت جرى الاختيار للمملكة الأردنية الهاشمية كضيف شرف الدورة الـ54.