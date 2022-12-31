«شهاب في سماء الحاكم».. رواية جديدة لريم البسيوني في معرض الكتاب

صدر حديثا عن دار العليا للنشر والتوزيع رواية "شهاب في سماء الحاكم" للروائية ريم محمد البسيوني، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ٥٤ والتي تحل في الفترة من ٢٤ يناير وحتى ٦ من فبراير ٢٠٢٣.

وقالت ريم محمد البسيوني عن الرواية: شهاب في سماء الحاكم هي الرواية الثالثة التي سأشارك بها في معرض الكتاب القادم، جاءت بعد قراءات كثيرة في كتب التاريخ الإسلامي والصوفية.

وأضافت “البسيوني” في تصريح لـ"الدستور": “تبلورت فكرتها بعد أن قرأت سيرة الفيلسوف الصوفي السهروردي صاحب كتاب حكمة الإشراق، فتخيلت حياتة بكامل تفاصيلها الدقيقة ووجدتني أكتبها على الورق، استغرقت أكثر من عام في الكتابة والبحث في سيرته حتى وضعت جملة النهاية لتكون بذلك الرواية الأولى التي أكتبها وتقع تحت عنوان الأدب التاريخي”.

وجاء في تصدير الرواية: "كدت أصل، لحظة جاهدنا فيما مضى لنصل إليها وتحملنا في سبيلها ما لا يطيقه بشر..

نعيم أصبح على مقربة منا لا يبعدنا عنه حاجز ولا يفصلنا عنه عائق..

كم أنهك الجسد في سبيل هذا، لكن الذي أشعر به الآن يخلص الحزين من شقائه وينسي المكلوم فجيعته ويسقي الظمآن ويرويه ويمتع الراغب في الأنس والوصال بلذة سرمدية لا تنقطع..

أما عن ريم محمد البسيوني فهي من مواليد الجيزة تخرجت من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي من جامعة القاهرة.. تفرغت للكتابة مؤخرا وأصدر لها روايتين “ثورة بركان خامل” و"سر زبيدة".