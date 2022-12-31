السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«شهاب في سماء الحاكم».. رواية جديدة لريم البسيوني في معرض الكتاب

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثا عن دار العليا للنشر والتوزيع رواية "شهاب في سماء الحاكم" للروائية ريم محمد البسيوني، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ٥٤ والتي تحل في الفترة من ٢٤ يناير وحتى ٦ من فبراير ٢٠٢٣.

وقالت ريم محمد البسيوني عن الرواية: شهاب في سماء الحاكم هي الرواية الثالثة التي سأشارك بها في معرض الكتاب القادم، جاءت بعد قراءات كثيرة في كتب التاريخ الإسلامي والصوفية.

وأضافت “البسيوني” في تصريح لـ"الدستور": “تبلورت فكرتها بعد أن قرأت سيرة الفيلسوف الصوفي السهروردي صاحب كتاب حكمة الإشراق، فتخيلت حياتة بكامل تفاصيلها الدقيقة ووجدتني أكتبها على الورق، استغرقت أكثر من عام في الكتابة والبحث في سيرته حتى وضعت جملة النهاية لتكون بذلك الرواية الأولى التي أكتبها وتقع تحت عنوان الأدب التاريخي”.

وجاء في تصدير الرواية: "كدت أصل، لحظة جاهدنا فيما مضى لنصل إليها وتحملنا في سبيلها ما لا يطيقه بشر..
نعيم أصبح على مقربة منا لا يبعدنا عنه حاجز ولا يفصلنا عنه عائق..
كم أنهك الجسد في سبيل هذا، لكن الذي أشعر به الآن يخلص الحزين من شقائه وينسي المكلوم فجيعته ويسقي الظمآن ويرويه ويمتع الراغب في الأنس والوصال بلذة سرمدية لا تنقطع..

أما عن ريم محمد البسيوني فهي من مواليد الجيزة تخرجت من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي من جامعة القاهرة.. تفرغت للكتابة مؤخرا وأصدر لها روايتين “ثورة بركان خامل” و"سر زبيدة".

صدر حديثا عن دار العليا للنشر والتوزيع رواية صدر حديثا دار العليا للنشر والتوزيع رواية شهاب في سماء الحاكم ريم محمد البسيوني معرض القاهره الدولي للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

«الرقابة المالية» تحذر من ترويج التعامل في أدوات ومنتجات مالية مخالفة

رئيس الوزراء يبدأ جولته فى الإسكندرية بتفقد أعمال تطوير محطة مصر

منظمة التحرير: تصويت الأمم المتحدة يؤكد أحقية القضية الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال

حصاد الزمالك في 2022 (1).. ثنائية محلية مقابل فشل إفريقي متكرر

وزير الاتصالات يفتتح مركز البنية المعلوماتية بالغربية

مجلة بريطانية: افتتاح المتحف الكبير سيعطي دفعة قوية للسياحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة على إحالة الاحتلال الإسرائيلى لمحكمة الجنايات الدولية

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة