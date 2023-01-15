أبرز أدعية الفجر اليوم الأحد 15 يناير 2023

يا لها من فضل عظيم لقراءة دعاء الفجر وأذكار الصباح، فأوصانا بها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأذكار ستُحصن النفس من كل مكروه ومن سوء، وعلى المسلم المحافظة على المداومة على الأدعية والأذكار الصباح لكي ينال الخيرات في الدنيا وفي الآخرة، ومن يحرص على ترديد أذكار الصباح ودعاء الفجر يشرح الله صدره، وسيطمئن قلبه.

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دعاء الفجر.. أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 15 يناير 2023

وتقدم "الدستور" خلال هذه السطور القادمة أبرز أدعية الصباح والفجر اليوم الأحد 15 يناير 2023.

دعاء الفجر

«الحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين»

يارب اجعل لي نورًا، وفي قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي شعري نورًا، وفي عظامي نورًا، وفى دمي نورًا، ونورًا من خلفي، ونورًا من أمامي، ونورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، ونورًا من تحتي، ونورًا من فوقي، اللهمّ زدني نورًا، واجعل لي نورًا. اللهم يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم، وارزقني الحكمة والمعرفة والعلم وثبات الذهن والعقل والحلم.

يارب اجعل لي نورًا، وفي قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي شعري نورًا، وفي عظامي نورًا، وفى دمي نورًا، ونورًا من خلفي، ونورًا من أمامي، ونورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، ونورًا من تحتي، ونورًا من فوقي، اللهمّ زدني نورًا، واجعل لي نورًا. اللهم يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم، وارزقني الحكمة والمعرفة والعلم وثبات الذهن والعقل والحلم. اللهم رضني بما قضيت لي وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، اللهم إنا نسألك عملًا بارًا، ورزقًا دارًا، وعيشًا قارًا، اللهم اقذف في قلبي رجاءك، واقطع رجائي عن من سواك حتى لا أرجو أحدًا غيرك».

اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل لا تخرجنا عن دائرة الألطاف، وأمنا من كل ما نخاف وكن لنا بلطفك الخفي الظاهر، بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم رضني بقضائك، وبارك لي فيما قُدّرَ لي.

اللهم إني أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله، وظاهره، وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، اللهم نّي أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات العلى من الجنة آمين.

اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتطهر قلبي، وتحصِّن فرجي، وتُنوِّر قلبي، وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى.

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أدعية الصباح اليوم