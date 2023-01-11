الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات عبر موقع النيابة العامة

تسهيلا على المواطنين في جميع انحاء محافظات جمهورية مصر العربية، يتيح موقع النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات عبر بوابة الحكومة الالكترونية وذلك بدلا من الذهاب للمرور وتوفيرا للوقت والمجهود.

يمكن الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات و الاستعلام عن المخالفات المرورية ألكترونيا عبر رابط بوابة المرور موقع النيابة العامة.

مع التحول الرقمي في كافة الخدمات الحكومية تقدم وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا عبر موقع النيابة العامة لتوفير الوقت والمجهود على المواطن.

خدمات موقع النيابة العامة

موقع النيابة العامة يقدم خدمات نيابات المرور وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة علي رخص التسير بأنوعها ورخص القيادة والاطلاع علي نماذج المخالفات المسجلة.

خدمة الدفع عند الاستلام

خدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية

خدمة التظلم من قيم المخالفات

خدمة متابعه حاله الطلبات

خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية

خدمة توصيل شهاده براءه الذمة

الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات

نوضح من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة.

يقوم صاحب السيارة بالدخول على موقع النيابة العامة من هنا ppo.gov.eg

اختيار خدمات نيابة المرور

اضغط على الاستعلامات

يظهر اختيارين :

مخالفات رخص المركبات

مخالفات رخص القيادة

يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة سواء كانت ارقام وحروف او ارقام فقط .

ويظهر اجمالي المخالفات

تطبيق الاستعلام عن المخالفات المرورية

ونظرا للضغط الشديد من قبل المواطنون الراغبون في الاستعلام عن المخالفات المرورية قد تجد صعوبة في الدخول على الموقع لذلك يمكنك تحميل تطبيق مخالفات المرور في مصر من هنـــــــا https://play.google.com

التطبيق يساعدك على الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة فى مصر وكشف تفاصيل المخالفات باستخدام الرقم القومي للمالك مهما كان نوع المركبة أو نوع الترخيص في جميع محافظات مصر.