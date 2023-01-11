الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات عبر موقع النيابة العامة

مخالفات
مخالفات

تسهيلا على المواطنين في جميع انحاء محافظات جمهورية مصر العربية، يتيح موقع النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات عبر بوابة الحكومة الالكترونية وذلك بدلا من الذهاب للمرور وتوفيرا للوقت والمجهود.

يمكن الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات و الاستعلام عن المخالفات المرورية ألكترونيا عبر رابط بوابة المرور موقع النيابة العامة.

مع التحول الرقمي في كافة الخدمات الحكومية تقدم وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا عبر موقع النيابة العامة لتوفير الوقت والمجهود على المواطن.

خدمات موقع النيابة العامة

موقع النيابة العامة يقدم خدمات نيابات المرور وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة علي رخص التسير بأنوعها ورخص القيادة والاطلاع علي نماذج المخالفات المسجلة.

خدمة الدفع عند الاستلام 

خدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية 

 خدمة التظلم من قيم المخالفات 

خدمة متابعه حاله الطلبات 

خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية 

 خدمة توصيل شهاده براءه الذمة

الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات

نوضح من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة.

يقوم صاحب السيارة بالدخول على موقع النيابة العامة من هنا ppo.gov.eg

اختيار خدمات نيابة المرور 

اضغط على الاستعلامات

يظهر اختيارين :

مخالفات رخص المركبات

مخالفات رخص القيادة

يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة سواء كانت ارقام وحروف او ارقام فقط .

ويظهر اجمالي المخالفات 

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة وتقديم تظلم على تحريرها

5 حالات تلغي فيها رخصة القيادة في قانون المرور الجديد.. تعرف عليها

تطبيق الاستعلام عن المخالفات المرورية 

ونظرا للضغط الشديد من قبل المواطنون الراغبون في الاستعلام عن المخالفات المرورية قد تجد صعوبة في الدخول على الموقع لذلك يمكنك تحميل تطبيق مخالفات المرور في مصر من هنـــــــا  https://play.google.com 

 التطبيق يساعدك على الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة فى مصر وكشف تفاصيل المخالفات باستخدام الرقم القومي للمالك مهما كان نوع المركبة أو نوع الترخيص في جميع محافظات مصر.

الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات موقع النيابة العامة بوابة الحكومة الالكترونية الاستعلام عن المخالفات المرورية بوابة المرور خدمات نيابة المرور الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة تطبيق مخالفات المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

ياسر جلال يتبرع بـ3 ملايين جنيه لصالح صندوق «تحيا مصر»

سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات البنوك

«طريق النجوم».. «الشركة المتحدة» تطلق الموسم الثانى من «الدوم» غدا

مرسوم ملكي خاص بتعديل نظام الجنسية السعودية

بسبب 5 جنيهات.. المؤبد للزوج قاتل عروس قليوب القاصر بالقليوبية

تجديد حبس 10 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بنشر أخبار كاذبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال