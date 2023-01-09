الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة وتقديم تظلم على تحريرها

مخالفات المرور
مخالفات المرور

تصدر رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة في القاهرة وجميع المحافظات قائمة بحث الكثير من المواطنين أصحاب السيارات الملاكي والأجرة خلال الفترة الماضية بالتزامن مع انتشار رادارات مراقبة السيارات في الطرق السريعة والداخلية للمدن لرصد مخالفات المرور التي يرتكبها قائدي السيارات وتحريرها إلكترونيا.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023برقم اللوحة

وفعّلت وزارة الداخلية رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة سواء الأرقام والحروف أو الأرقام فقط، عبر موقع النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة العدل، إضافة إلى تفعيل خدمات الاعتراض وتقديم التظلم على مخالفات المرور والاستعلام عن بيانات السيارة في حالة رغبة نقل ملكيتها.

ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة للمركبات من خلال تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور من هنا.

  • اختيار أيقونة الاستعلامات.
  • تحديد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور ما إذا كانت رخص القيادة أو المركبات.
  • اختيار الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.
  • كتابة بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.
  • اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

طريقة التظلم على مخالفات المرور 2023 أون لاين

وعن طريقة تقديم التظلم على مخالفات المرور 2023 إلى النيابة العامة أون لاين، يمكن إتباع الخطوات التالية:

  • الأولى: الدخول على موقع النيابة العامة للمرور عبر الرابط التالي هنا.
  • الثانية: اختيار خدمة التظلمات واضغط على “استمرار”.
  • الثالثة: تحديد نوع التظلم وهي “رخص المركبات”.
  • الرابعة: إدخال البيانات المطلوبة للرخصة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، واضغط على إجمالي المخالفات.
  • الخامسة: عند الانتهاء قم بحفظ رقم الطلب، للاستعلام عن موقف الطلب في وقت لاحق.

بوابة مرور مصر.. الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 بالرقم القومى

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

استعلام مخالفات المرور بمصر برقم السيارة

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة القاهرة

خطوات الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة 

كما يمكن الاستعلام عن بيانات سيارة للتأكد من صحتها، ضمن الخدمات المتوفرة عبر موقع النيابة العامة لخدمات المرور من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول على موقع نيابة المرور من هنا.
  • تحديد “خدمات المرور”.
  • اختبار خدمات “تراخيص المرور”.
  • كتابة جميع بيانات “صاحب السيارة بالكامل”.
  • كتابة بيانات “رقم اللوحة المعدنية للمركبة”.
  • الضغط على “أيقونة الاستعلام”.
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وائل لطفي

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رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة وتقديم تظلم على تحريرها

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