مع بداية العام الميلادي الجديد سعى الكثير من المواطنين معرفة خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة القاهرة، حيث يحتاج الملايين من الأشخاص لعدد من خدمات المرور منها الاستعلام عن قيمة مخالفات المرور من خلال رقم اللوحة، كإجراء لتجديد الرخصة للمركبات، ويتاح الاستعلام عن جميع مخالفات المرور من خلال الإنترنت من المنزل، دون الحاجة إلى الذهاب لوحدات المرور.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة القاهرة

كما يتيح موقع “خدمات المرور” الإمكانية للاستعلام عن جميع إجمالي المخالفات المستحقة بالمركبات والاستعلام عن كافة التفاصيل الخاصة في كل المخالفات والإمكانية المتاحة للقيام بسدادها إلكترونيا من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.

ويستعرض “الدستور” في هذا التقرير خطوات ورابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

أتاح موقع النيابة العامة بمصر خدمة للاستعلام عن كافة مخالفات المرور برقم اللوحة عبر اختيار خدمات نيابات المرور والتي عبرها يمكن الاستعلام عن كافة المخالفات المسجلة على “رخص التسيير” بجميع أنوعها ورخص القيادة والقيام بالاطلاع على “نماذج المخالفات المسجلة”.

وللاستعلام عن مخالفات المرور يتاح اتباع جميع الخطوات التالية:

الدخول إلى “موقع خدمات نيابات المرور” (من هنا). اختيار نوع الاستعلام عن “مخالفات المرور” سواء “مخالفات رخص المركبات” أو “مخالفات رخص القيادة”. اختيار الاستعلام عن “خدمات المرور” بالحروف والأرقام أو تكون أرقام فقط. إدخال “رقم رخصة المركبة”. الضغط على “إجمالي المخالفات” وسوف تظهر القيمة.

قيمة مخالفات المرور 2023

وقد حدد قانون المرور قيم مخالفات المرور لعام 2023 ، والتي ستبدأ كما جاءت بنص القانون من مبلغ 300 جنيه إلى 3000 جنيه طبق نوع المخالفة، وجاءت قيم المخالفات كالآتي: