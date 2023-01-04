خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة القاهرة
مع بداية العام الميلادي الجديد سعى الكثير من المواطنين معرفة خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة القاهرة، حيث يحتاج الملايين من الأشخاص لعدد من خدمات المرور منها الاستعلام عن قيمة مخالفات المرور من خلال رقم اللوحة، كإجراء لتجديد الرخصة للمركبات، ويتاح الاستعلام عن جميع مخالفات المرور من خلال الإنترنت من المنزل، دون الحاجة إلى الذهاب لوحدات المرور.
الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة القاهرة
كما يتيح موقع “خدمات المرور” الإمكانية للاستعلام عن جميع إجمالي المخالفات المستحقة بالمركبات والاستعلام عن كافة التفاصيل الخاصة في كل المخالفات والإمكانية المتاحة للقيام بسدادها إلكترونيا من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.
ويستعرض “الدستور” في هذا التقرير خطوات ورابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.
خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة
أتاح موقع النيابة العامة بمصر خدمة للاستعلام عن كافة مخالفات المرور برقم اللوحة عبر اختيار خدمات نيابات المرور والتي عبرها يمكن الاستعلام عن كافة المخالفات المسجلة على “رخص التسيير” بجميع أنوعها ورخص القيادة والقيام بالاطلاع على “نماذج المخالفات المسجلة”.
وللاستعلام عن مخالفات المرور يتاح اتباع جميع الخطوات التالية:
- الدخول إلى “موقع خدمات نيابات المرور” (من هنا).
- اختيار نوع الاستعلام عن “مخالفات المرور” سواء “مخالفات رخص المركبات” أو “مخالفات رخص القيادة”.
- اختيار الاستعلام عن “خدمات المرور” بالحروف والأرقام أو تكون أرقام فقط.
- إدخال “رقم رخصة المركبة”.
- الضغط على “إجمالي المخالفات” وسوف تظهر القيمة.
قيمة مخالفات المرور 2023
وقد حدد قانون المرور قيم مخالفات المرور لعام 2023 ، والتي ستبدأ كما جاءت بنص القانون من مبلغ 300 جنيه إلى 3000 جنيه طبق نوع المخالفة، وجاءت قيم المخالفات كالآتي:
- تجاوز قائد المركبة للحد الأقصى للسرعة ومن المقرر على الطريق، والتي سوف تتراوح ما بين 1500 جنيه، و3000 جنيه.
- في حالة عدم الاتباع لقائد المركبة هناك تعليمات ضباط المرور بالطريق غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه.
- في حالة التسبب في التوقف لحركة المرور لوقوف السيارة بنهر الطريق، 200 جنيه إلى 2000 جنيه.
- عدم وجود فيها مطفأة حريق داخل السيارة بمبلغ 300 جنيه.