رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

مع الحرص الكبير من قائدي السيارات، أثناء السير في الشارع لعدم وقوع مخالفة، يستمر بحث المواطنين عن الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023، والتى يجب دفعها فى نياية المرور حتى يتمكن صاحب السيارة من تجديد تراخيص سيارته.

تستعرض جريدة الدستور في هذا التقرير رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023، يأتي ذلك من باب الحرص على تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها القاريء يوميا وعلى مدار الساعة.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

يستطيع المواطن الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 من خلال عدة طرق وهى:

(الخطوة الأولى): الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal

(الخطوة الثانية): اختر أيقونة الاستعلامات.

(الخطوة الثالثة): حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

(الخطوة الرابعة): اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

(الخطوة الخامسة): اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.

(الخطوة السادسة): اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية توفر من خلال موقعها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) خدمة التأكد من بيانات السيارة من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت واختيار خدمات المرور، ثم القيام بالتسجيل أو إنشاء حساب جديد ثم إدخال رقم السيارة لمعرفة بياناتها https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal.

طرق دفع مخالفات المرور 2023

-أولا: الدخول خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية.

-ثانيا: الدخول على خدمات نيابة المرور.

-ثالثا: الدفع والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.

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