بوابة مرور مصر.. الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 بالرقم القومى

يتيح موقع بوابة مرور مصر خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 ضمن خدمات نيابات المرور، وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسير بأنوعها ورخص القيادة والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023

أولًا: يجب الدخول على موقع بوابة مرور مصر واختيار الاستعلام عن مخالفات المرور، وتستطيع الدخول مباشرًة من هنــــــــا .

اختر أيقونة خدمة «الاستعلامات» ثم اضغط على استمرار.

تحديد نوع المخالفات المراد الاستعلام عنها «مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة».

اضغط على «مخالفات رخص المركبات» ثم استمرار.

تظهر أمامك صفحة ويب جديدة، تخيرك بين البحث عن مخالف المركبات من خلال كتابة رقم اللوحة «أرقام فقط» أو «حروف وأرقام».

اختر طريقة الاستعلام ثم اضغط على «إجمالي المخالفات».

بعد إتمام الخطوات السابقة تظهر قيمة جميع المخالفات المسجلة على السيارة التي تم الاستعلام عنها.

خدمات بوابة مرور مصر الإلكترونية

إصدار ملصق إلكتروني

تجديد رخصة المركبة

بدل فاقد رخصة المركبة

بدل تالف رخصة المركبة

التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة

بدل فاقد رخصة القيادة

بدل تالف رخصة القيادة

حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية

لوحتك

الاستعلام عن المخالفات المرورية

كيفية الحصول على رقم لوحة سيارة مميز

1- في البداية يقوم المستعلم بالدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

2- ثم يقوم بتسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح فى الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- ثم يقوم بالضغط على "كون لوحتك الآن".

4- ثم يقوم بكتابة أرقام وحروف اللوحة التى ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- وسيتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها فى اللوحات المتاحة للمزاد فى أقرب وقت.

6- وفى حالة الفوز باللوحة يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدى فى أحد فروع البنوك.