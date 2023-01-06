كيفية الحصول على لوحة معدنية مميزة من بوابة المرور من ضمن الموضوعات التي شغلت تفكير العديد من المواطنين.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الاكثر شهرة وإستخداماً “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمورية مصر العربية لمعرفة كيفية الحصول على لوحة معدنية مميزة من بوابة المرور بخطوات سهلة وبسيطة بشكل إلكتروني.

وتزامناً مع اهتمام العديد من المواطنين في الأيام الاخيرة لمعرفة خطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة من بوابة المرور، برصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها العديد بشكل مستمر لمعرفة كيفية الحصول على لوحة معدنية مميزة من بوابة المرور، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

كيفية الحصول على لوحة معدنية مميزة من بوابة المرور

أطلقت بوابة مرور مصر الإلكترونية، خدماتها لجميع المواطنين بكافة أنحاء المحافظات من خلال الدخول في مزاد للحصول علي لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية :

1- في البداية يقوم المستعلم بالدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

2- ثم يقوم بتسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح فى الحقول التى ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- ثم يقوم بالضغط على "كون لوحتك الآن".

4- ثم يقوم بكتابة أرقام وحروف اللوحه التى ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- وسيتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها فى اللوحات المتاحة للمزاد فى أقرب وقت.

6- وفى حالة الفوز باللوحة يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدى فى أحد فروع البنوك.