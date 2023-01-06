الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كيفية الحصول على لوحة معدنية مميزة من بوابة المرور

بوابة المرور
بوابة المرور

كيفية الحصول على لوحة معدنية مميزة من بوابة المرور من ضمن الموضوعات التي شغلت تفكير العديد من المواطنين.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الاكثر شهرة وإستخداماً “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمورية مصر العربية لمعرفة كيفية الحصول على لوحة معدنية مميزة من بوابة المرور بخطوات سهلة وبسيطة بشكل إلكتروني.

وتزامناً مع اهتمام العديد من المواطنين في الأيام الاخيرة لمعرفة خطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة من بوابة المرور، برصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها العديد بشكل مستمر لمعرفة كيفية الحصول على لوحة معدنية مميزة من بوابة المرور، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

كيفية الحصول على لوحة معدنية مميزة من بوابة المرور

أطلقت بوابة مرور مصر الإلكترونية، خدماتها لجميع المواطنين بكافة أنحاء المحافظات من خلال الدخول في مزاد للحصول علي لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية :

1- في البداية يقوم المستعلم بالدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.
2- ثم يقوم بتسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح فى الحقول التى ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- ثم يقوم بالضغط على "كون لوحتك الآن".

4- ثم يقوم بكتابة أرقام وحروف اللوحه التى ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- وسيتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها فى اللوحات المتاحة للمزاد فى أقرب وقت.

6- وفى حالة الفوز باللوحة يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدى فى أحد فروع البنوك.

كيفية الحصول على لوحة معدنية مميزة من بوابة المرور بوابة المرور لوحة معدنية مميزة من بوابة المرور بوابة مرور مصر بوابة مرور مصر الإلكترونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

محافظ الغربية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

روسيا تتهم الولايات المتحدة بعدم الرغبة في إنهاء الحرب الأوكرانية

تأكيد الرئيس السيسي أن الصعيد على رأس أولويات التنمية يتصدر اهتمامات الصحف

مدينة سيوة بمطروح تستقبل قوافل مبادرة «كلنا واحد»

تشميع 22 محلا و19 ورشة لمخالفة مواعيد الغلق في المحلة الكبرى

واشنطن تشكر مصر وتعلن رغبتها الإسراع بتفعيل العملية الانتخابية فى ليبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

د هند جاد

«أوراق الورد».. على مسرح النسيان..

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية « 2-3 »

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

«بابا نويل» وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى