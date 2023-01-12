الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

مكتوب.. دعاء لطلاب الثانوية العامة من أجل التفوق 2023

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تمكنت الثورة التكنولوجية من جميع نواحى المجتمع حتى الدينية فأصبح الجميع يبحث عن الأدعية المستحبة لجميع المناسبات من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل ، وطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور أصبحوا أيضا على نفس الخطى حيث يلجأون للبحث عن الأدعية التي يتضرعون بها إلى الله للنجاة من مشاكل الثانوية العامة والتمكن من التوفيق.

 

دعاء لطلاب الثانوية العامة

“الدستور” ترصد هذه الأدعية خلال التقرير التالي:

  • اللهم وفقني لما تحبه و ترضاه واقضي حاجتي يا رب العالمين.
  • اللهم إنا نسألك النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة.
  • اللهمّ إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي، فأعطني سؤالي، واغفر لي ذنبي يا من يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور استغفرك وأتوب إليك وألجأ إليك وأتوكّل عليك.

دعاء لطلاب الثانوية العامة

  • اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك، يمكن ترديده بخصوص موضوع دعاء لطلاب الثانوية العامة يوم الجمعة.
  • رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.
  • لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي.
  • دعاء لطلاب الثانوية العامة يوم الجمعة يرجى فيه الإستجابة حيث يمكن ترديد: اللهم تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي.
  • اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني.
  • اللهم إني استودعك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسيني إياه يا عليم يا حفيظ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين.
  • يارب كن معي فإني فقير إليك ضعيف من دونك ولا حول لي ولا قوة إلا بك.. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته.
  • اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك عدلٌ فيَّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تفتح عليَّ فتوح العارفين بحكمتك وأن تنشر عليَّ من خزائن رحمتك.
  • بالإضافة إلى دعاء لطلاب الثانوية العامة يوم الجمعة فإنه يمكن الإكثار من الذكر والتسبيح فيمكن ترديد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كُتِبَ ويُكتَبُ إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

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