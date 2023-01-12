مكتوب.. دعاء لطلاب الثانوية العامة من أجل التفوق 2023

تمكنت الثورة التكنولوجية من جميع نواحى المجتمع حتى الدينية فأصبح الجميع يبحث عن الأدعية المستحبة لجميع المناسبات من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل ، وطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور أصبحوا أيضا على نفس الخطى حيث يلجأون للبحث عن الأدعية التي يتضرعون بها إلى الله للنجاة من مشاكل الثانوية العامة والتمكن من التوفيق.

دعاء لطلاب الثانوية العامة

“الدستور” ترصد هذه الأدعية خلال التقرير التالي:

اللهم وفقني لما تحبه و ترضاه واقضي حاجتي يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة.

اللهمّ إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي، فأعطني سؤالي، واغفر لي ذنبي يا من يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور استغفرك وأتوب إليك وألجأ إليك وأتوكّل عليك.

دعاء لطلاب الثانوية العامة