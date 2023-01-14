الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى برقم الهاتف

بالتزامن مع شهر يناير 2023، يبحث مستخدمي الهاتف الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات WE لصدور الفاتورة الأولى في عام 2023، حيث يصدر أربعة فواتير كل عام، وهم: «فاتورة شهر يناير 2023، فاتورة شهر أبريل 2023، فاتورة شهر يونيو 2023، وأخيرًا فاتورة شهر أكتوبر 2023».

ويوفر موقع الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون المكون من 8 أرقام، بالإضافة إلى كود المحافظة، كما يمكنك السداد إلكترونيًا عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات WE باستخدام الفيزا أو عبر أي منصة إلكترونية.

الشركة المصرية للاتصالات.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات برقم التليفون من هنــــــــــا .

وتحتسب الشركة غرامة تأخير على العملاء غير المسددين بقيمة 1.5% شهريًا من إجمالي الفاتورة، بداية من يوم 15 مارس 2023، ويبلغ الحد الأدنى للغرامة 10 جنيهات.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بقطع الحرارة عن التليفون بعد 4 شهور من عدم السداد، وسحب الخط بعد 7 شهور.

سداد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023

في أي سنترال من سنترالات المصرية للاتصالات المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك مكاتب التلغراف.

جميع مراكز البيع والتحصيل للمصرية للاتصالات ووحدات الخدمة المتنقلة، حيث تستطيع سداد قيمة الفاتورة دون ضرورة التوجه إلى السنترال ( و ذلك فى حالة عدم وجود متأخرات سابقة على خط التليفون، ففى هذه الحالة يجب عليك التوجه إلى السنترال التابع لك لسداد المتأخرات).

من خلال الموقع الإلكتروني عن طريق بطاقة الائتمان أو الماستر كارد بشرط إصدارها داخل جمهورية مصر العربية، وتستطيع بعد اتمام عملية السداد طباعة ما يفيد سدادك لقيمة الفاتورة.

مراكز خدمة عملاء Telecom Egypt

يمكنك السداد من خلال خدمة فوري، و التي تم تفعيلها بالاشتراك مع بنك مصر والأهلي والإسكندرية والقاهرة، حيث يمكن لعملاء تلك البنوك سداد قيمة الفاتورة من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر.

مركز "خدماتي" بمناطق القاهرة الكبرى والصعيد.

مكاتب البريد.

خصم من حسابك البنكي.

منافذ مصاري.

شكاوى التليفون الارضي

تستقبل الشركة المصرية للاتصالات شكاوى مستخدمي التليفون الأرضي لبحثها والعمل على حلها عن طريق: رقم ١٥٥ من الساعة 8 ص وحتى 10م طوال أيام الأسبوع البريد الإلكتروني [email protected].

كما يمكن الاتصال بمركز خدمة العملاء (111)، أو التوجه بها إلى مكتب الشكاوى بالسنترال التابع لك.

بمجرد استقبال الشكوي يتم العمل عليها و حلها خلال 72 ساعة من تاريخ استقبال الشكوى.