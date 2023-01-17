الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير اقتصادى يكشف سبب طرح البنوك لشهادات الـ25% (فيديو)

البنك الأهلي وبنك
البنك الأهلي وبنك مصر

كشف الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، سبب طرح شهادة الـ 25% مؤكدًا أن الدولة كانت تحتاج أموالًا بالجنية المصري وتريد سحب السيولة من السوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،  أن السيولة كلما تزيد الطلب على المنتجات يزيد، مما يؤدي لاستغلال التجار للموقف ورفع الأسعار، ويؤدي ذلك لارتفاع معدلات التضخم، ولهذا تم طرح الشهادة لجمع السيولة من السوق.

وتابع: «أننا بدأنا نشعر بثمار تغيير محافظ البنك المركزي، والمحافظ السابق كان يقول إن الاستيراد لن يكون إلا بالاعتمادات المستندية ما أدى إلى إغلاق بعض المصانع، وعدم توفر السلع وتراكم البضائع بالجمارك، و ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم».

وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي الجديد، تخرج من الجامعة عمل في مؤسسات مالية كبرى، ولديه رؤيا وأدى ذلك لحلحة السوق، والفترة القادمة ستؤتي ثمارها والتضخم سيقل».

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