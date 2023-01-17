تنفيذا لوعد محافظ بورسعيد.. «أم محمد» تؤدى العمرة بعد 55 عاما من الكفاح

توجهت السيدة "أم محمد"، اليوم الإثنين، إلى المملكة العربية السعودية لأداء "العمرة" تنفيذًا لوعد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تقديرًا لها بعد رحلة كفاح استمرت لأكثر من نصف قرن.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن الأم الفاضلة "أم محمد" تعتبر أقدم عاملة بمدرسة سانت ماري، والتي استمرت رحلة كفاحها لمدة 55 عامًا، تخرج خلالها أجيال علي يديها، مطالبها بالدعاء لمصر وشعبها العظيم بدوام الأمن، واستمرار مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن نتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تواجه جميع دول العالم.

ومن جانبها، وجهت "أم محمد" الشكر لمحافظ بورسعيد، معربة عن سعادتها بتحقيق حلمها بزيارة بيت الله الحرام، ومؤكدة أنها ستدعوا لمصر وشعبها، وستعود لتكمل مسيرتها داخل المدرسة.

وكان محافظ بورسعيد، قد أطلق على "أم محمد" شخصية العام، وذلك تقديرًا لدورها العظيم في خدمة الاجيال وتفانيها في العمل، وقيامها بأداء واجبها على أكمل وجه بالرغم من تقدمها في العمر، مؤكدًا على أنها نموذجًا للعطاء والإخلاص والتفاني في العمل.

السيدة أم محمد

السيدة أم محمد

السيدة أم محمد