الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الثلاثاء 3 يناير 2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تعرض “الدستور” للقراء مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 3 يناير 2023 حسب البيان اليومي الذي تصدره الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي توضح أوقات الصلاة في كافة محافظات الجمهورية حيث تستخدم أجهزة حديثة تحدد مكان المحافظة بالنسبة لحركة الشمس والقمر والذي يساعد على حساب توقيت رفع الأذان وإقامة الصلوات الخمس.

 

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 3 يناير 2023

تعتمد وزارة الأوقاف مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 3 يناير 2023 التي تصدرها هيئة المساحة المصرية لكافة محافظات الجمهورية وهى كما يلي:-

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

آذان صلاة الفجر الساعة 5:19 فجرا.
آذان صلاة الظهر الساعة 11:59 ظهرا.
آذان صلاة العصر الساعة 2:48 عصرا.
آذان صلاة المغرب الساعة 5:07 مساء.
آذان صلاة العشاء الساعة 6:30 مساء.


مواعيد الصلاة في محافظة دمياط

آذان صلاة الفجر الساعة 5:18 فجرا.
آذان صلاة الظهر الساعة 11:57 ظهرا.
آذان صلاة العصر الساعة 2:43 عصرا.
آذان صلاة المغرب الساعة 5:01 مساء.
آذان صلاة العشاء الساعة 6:25 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة سوهاج

آذان صلاة الفجر الساعة 5:12 فجرا.
آذان صلاة الظهر الساعة 11:57 ظهرا.
آذان صلاة العصر الساعة 2:53 عصرا.
آذان صلاة المغرب الساعة 5:13 مساء.
آذان صلاة العشاء الساعة 6:33 مساء.

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مواعيد الصلاة في محافظة الأقصر

آذان صلاة الفجر الساعة 5:07 فجرا.
آذان صلاة الظهر الساعة 11:53 ظهرا.
آذان صلاة العصر الساعة 2:51 عصرا.
آذان صلاة المغرب الساعة 5:11 مساء.
آذان صلاة العشاء الساعة 6:30 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة بورسعيد

آذان صلاة الفجر الساعة 5:16 فجرا.
آذان صلاة الظهر الساعة 11:55 ظهرا.
آذان صلاة العصر الساعة 2:41 عصرا.
آذان صلاة المغرب الساعة 5:00 مساء.
آذان صلاة العشاء الساعة 6:24 مساء.
 

مواعيد الصلاة في محافظة الشرقية

آذان صلاة الفجر الساعة 5:18 فجرا.
آذان صلاة الظهر الساعة 11:58 ظهرا.
آذان صلاة العصر الساعة 2:46 عصرا.
آذان صلاة المغرب الساعة 5:05 مساء.
آذان صلاة العشاء الساعة 6:28 مساء.

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مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 2 يناير 2023 فى محافظات مصر

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مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 30-12-2022


مواعيد الصلاة في محافظة كفر الشيخ

آذان صلاة الفجر الساعة 5:21 فجرا.
آذان صلاة الظهر الساعة 12:00 ظهرا.
آذان صلاة العصر الساعة 2:47 عصرا.
آذان صلاة المغرب الساعة 5:06 مساء.
آذان صلاة العشاء الساعة 6:29 مساء.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

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