الإثنين 02 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 2 يناير 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

نقدم لكم مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 2 يناير 2023 في محافظات مصر المعتمدة من قبل وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان والإقامة في المساجد، حيث يتوجب على أئمة المساجد اتباعها، حيث تصدر عن الهيئة العامة للمساحة المصرية باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات للحسابات الفلكية والرصد.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 2 يناير 2023 في محافظات مصر

يستطيع المواطنين الراغبين في ضبط توقيت الصلوات الخمس الاعتماد على النشرة التي تصدرها هيئة المساحة لكافة محافظات الجمهورية، وإليكم مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 2 يناير 2023 في محافظات مصر:

توقيت الصلاة في محافظة القاهرة

 آذان صلاة الفجر الساعة 5:18 فجرا.
 آذان صلاة الظهر الساعة 11:58 ظهرا.
 آذان صلاة العصر الساعة 2:47 عصرا.
 آذان صلاة المغرب الساعة 5:06 مساءا.
 آذان صلاة العشاء الساعة 6:26 مساءا.


توقيت الصلاة في محافظة السويس


 آذان صلاة الفجر الساعة 5:13 فجرا.
 آذان صلاة الظهر الساعة 11:53 ظهرا.
 آذان صلاة العصر الساعة 2:42 عصرا.
 آذان صلاة المغرب الساعة 5:01 مساءا.
 آذان صلاة العشاء الساعة 6:24 مساءا.


توقيت الصلاة في محافظة الغربية


 آذان صلاة الفجر الساعة 5:20 فجرا.
 آذان صلاة الظهر الساعة 11:59 ظهرا.
 آذان صلاة العصر الساعة 2:47 عصرا.
 آذان صلاة المغرب الساعة 5:05 مساءا.
 آذان صلاة العشاء الساعة 6:29 مساءا.

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موعد صلاة الجنازة ومكان تشييع جثمان شقيق أمينة

توقيت الصلاة في محافظة المنوفية

 آذان صلاة الفجر الساعة 5:20 فجرا.
 آذان صلاة الظهر الساعة 11:59 ظهرا.
 آذان صلاة العصر الساعة 2:47 عصرا.
 آذان صلاة المغرب الساعة 5:06 مساءا.
 آذان صلاة العشاء الساعة 6:29 مساءا.

 

توقيت الصلاة في محافظة القليوبية


آذان صلاة الفجر الساعة 5:19 فجرا.
 آذان صلاة الظهر الساعة 11:59 ظهرا.
 آذان صلاة العصر الساعة 2:47 عصرا.
 آذان صلاة المغرب الساعة 5:05 مساءا.
 آذان صلاة العشاء الساعة 6:29 مساءا.

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سعر الذهب اليوم الأحد 1 يناير 2023 فى مصر بدون مصنعية

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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 1 يناير 2023 فى البنوك المصرية

توقيت الصلاة في محافظة الشرقية


 آذان صلاة الفجر الساعة 5:18 فجرا.
 آذان صلاة الظهر الساعة 11:57 ظهرا.
 آذان صلاة العصر الساعة 2:45 عصرا.
 آذان صلاة المغرب الساعة 5:04 مساءا.
 آذان صلاة العشاء الساعة 6:27 مساءا.

توقيت الصلاة في محافظة مرسى مطروح

آذان صلاة الفجر الساعة 5:36 فجرا.
 آذان صلاة الظهر الساعة 12:14 ظهرا.
 آذان صلاة العصر الساعة 3:00 عصرا.
 آذان صلاة المغرب الساعة 5:19 مساءا.
 آذان صلاة العشاء الساعة 6:43 مساءا.

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