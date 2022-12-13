1700 جهاز بث عالى الجودة جديد لاستكمال مشروع الأذان الموحد

أعلنت وزارة الأوقاف التعاقد عن توريد 1700 جهاز بث جديد؛ لاستكمال منظومة الأذان الموحّد من خلال أجهزة عالية الجودة بمساجد القاهرة الكبرى.

جدير بالذكر أن إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى قد بلغ حتى تاريخه 5000 مسجد.

يأتي ذلك في إطار الدور الدعوي الذى تقوم به وزارة الأوقاف وجهودها لتفعيل مشروع الأذان الموحد وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية، وبالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الإنتاج الحربي.

وفي إطار حرص الدولة المصرية على نشر الوعي المستنير لجميع شرائح المجتمع، أصدرت كل من وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة سلسلة "رؤية" للنشء، وقد صدر حديثًا من هذه السلسلة كتاب: "من أعلام التابعين"، من إعداد الأستاذ الدكتور محمد رضا عوض، والإخراج الفني إيمان حامد، وقدم له الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمقدمة جاء فيها:

فإن من فضل الله على الأمة الإسلامية خاصة، وعلى الناس عامة أن حفظ لهم هذا الدين، وذلك بحفظ القرآن الكريم، حيث يقول الحق (سبحانه وتعالى) "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ"، وجاءت سنة النبي (صلى الله عليه وسلم) شارحة ومفصلة ومبينة لما أجمل في القرآن الكريم، ومتممة لتشريعات ديننا الحنيف.

وحمل أصحاب النبي (ص) هذه الأمانة العظيمة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ثم حملها عنهم التابعون، فسائر المسلمين جيلًا بعد جيل.