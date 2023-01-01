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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 1 يناير 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

مع بداية العام الجديد سعى الكثير من الأشخاص معرفة سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1 يناير 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، وحققت العملة السعودية خلال فترة طوال الأسابيع الماضية حالة من الاستقرار ملحوظًا، في نهاية تعاملات السبت وصلت العملة للمملكة العربية السعودية مقابل العملة المصرية بالبنك المركزي المصري إلى المتوسط لأسعار صرف مبلغ 6.56 جنيه للشراء، وقيمة 6.59 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1 يناير 2023 في البنوك المصرية

وتنشر "الدستور" في هذه السطور سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1 يناير 2023 في البنوك المصرية.

 

أسعار الريال السعودي اليوم

أسعار الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري


سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.55 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 6.55 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر
سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 6.50 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.582 جنيه للشراء، 6.588 للبيع.

 

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.56 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.55 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك سايب
سعر الريال السعودي في بنك سايب: 6.46 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

 

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر
سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 6.56 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 6.53 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.36 جنيه للشراء، 6.60 للبيع.

 

سعر العملة السعودية في بنك المشرق
سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.52 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

 

سعر العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر
سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر: 6.52 جنيه للشراء، 6.60 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي
سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي: 6.55 جنيه للشراء، 6.60 للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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